‘Festa da Selma’: radicais bolsonaristas usaram código para organizar invasão em Brasília

Radicais bolsonaristas usaram a expressão ‘Festa da Selma’ para organizar a invasão ao Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, neste domingo (8). O termo ‘Selma’ faz alusão a ‘selva’, gíria militar. O código vinha sendo usado há dias pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em redes sociais, como o Twitter. É o que revela apuração feita pela Agência Pública.

A expressão completa chegou a ser utilizada com a hashtag #BrazilianSpring — ‘Primavera Brasileira’, em inglês. Ainda de acordo com a agência, a expressão foi lançada por Steve Bannon, antigo estrategista do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, logo após a derrota de Bolsonaro nas últimas eleições.

A hashtag é uma apropriação dos movimentos pró-democracia em países árabes e foi compartilhada por Bannon para levantar falsas dúvidas a respeito do sistema eleitoral brasileiro. A partir da quinta-feira (5), ele passou a ser mais usado no Twitter, acompanhado de vídeos que traziam uma série de códigos bolsonaristas, para combinar os ataques terroristas aos Três Poderes.

De acordo com a apuração da Pública, o perfil de Twitter mais ativo na divulgação da ‘Festa da Selma’ foi o @Vanessasdireita, autor de, no mínimo, 57 publicações e que levava a expressão em seu nome de usuário. Criado em novembro de 2022, o perfil fez, até este domingo, 14,4 mil publicações e, conforme a ferramenta BotoMeter — que verifica atividades de contas na rede social —, apresenta indícios de automatização.

Entre os perfis que fizeram uso do código no Twitter, estão também alguns com selo de verificação — que informa aos usuários que uma conta de interesse público é autêntica. O influenciador Isac Ferreira, por exemplo, que tem mais de 75,5 mil seguidores, postou, durante a invasão em Brasília, um chamado para a suposta festa. A mensagem dizia a bolsonaristas que levassem ‘suas Bíblias e seus direitos’.