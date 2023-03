Festival da Cidade terá 15 dias de programação com orquestras, Mariene de Castro e mais

O Festival da Cidade está de volta com uma programação inovadora, mas uma cidade musical só pode comemorar seu aniversário com muitos shows. E vai ter apresentações para todos os gostos: do rock à música clássica. A programação foi divulgada pela prefeitura, nesta quarta-feira (15).

No Campo Grande, acontecerá os Bailes da Cidade, entre os dias 31 de março a 1º de abril, com shows com Márcia Short, Will Carvalho e apresentações de orquestras. Na sexta-feira (31), acontece o show “Elis sob o Canto Negro de Wil Carvalho”, às 18h. Em seguida, haverá baile dançante com a Orquestra Zeca Freitas e depois com a Orquestra Sergio Benutti. No sábado (1º), às 18h, será o show “Sapoti – Márcia Short em um Tributo a Ângela Maria”. Às 19h30, começa o Baile Dançante com a Orquestra Paulo Primo, seguido do Baile Dançante com a Orquestra Fred Dantas.

Vai ter muito rock também, no Anfiteatro do Parque da Cidade, nos dias 25 e 26 de março. Lá também haverá exposição e ação educativa Projeto Tamar e Projeto Baleia Jubarte e Feira de disco de vinil Discodelia. No dia 25, às 10h, acontece o cortejo de rock instrumental com La Roquestra, e às 11h, se apresentam Marcos Clement, que convida Thathi, Banda Monarka e Rebeca Matta.

No dia 26, às 10h, acontece o cortejo de rock instrumental com La Roquestra. No palco, às 11h, Marcos Clement convida Erika Martins, Wilson Aragão e às 14h, acontece a Discotecagem Discodelia Sessions.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

No mesmo dia, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, Mariene de Castro vai apresentar seu show Santo de Casa. Vai ter as participações de Aloísio Menezes, Roberto Mendes e Ganhadeiras de Itapuã. A apresentação acontece no dia 26 de março.

No dia 2 de abril, vai ser a vez de “dar a volta no Dique”, com a banda Mudei de Nome. O grupo vai levar o pranchão para os foliões curtirem no Dique do Tororó.

O Festival será encerrado no Farol da Barra, com os shows de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Luedji Luna. O show vai ter transmissão da TV Globo para todo o país.

Eixos temáticos

A programação do Festival foi dividida em alguns eixos. Serão shows, peças de teatro, inaugurações, exposições em diversos pontos da cidade.

O eixo Viva A Arte engloba apresentações de teatro, exposições, editais, artes visuais, e prêmios, como o Jaime Sodré de Patrimônio Cultural Ano II, que vai promover um concurso de carrinhos de café.

O Festival também vai desembarcar nos museus da cidade, que terão programação especial para celebrar a data, como o Cidade da Música, Casa do Rio Vermelho, Casa do Carnaval, Espaço Pierre Verger de Fotografia, Espaço Carybé de Artes.

O esporte também vai ter espaço nas comemorações, com os projetos Pedal da Cidade, Bahia Paddle Festival e a Ciclovia Musical.