Festival da Virada reúne milhares para celebrar Réveillon

Milhares de pessoas escolheram o Festival da Virada Salvador para se despedir de 2022 neste sábado (31). No palco principal da arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, a cantora Claudia Leitte foi escolhida para comandar a contagem regressiva durante a tradicional queima de fogos.

Zé Vaqueiro, João Gomes e Thiago Aquino também foram chamados para comandar a festa de Réveillon no palco da Arena.

Neste domingo (1º), o público se despede da festa com shows de Olodum, La Fúria, Daniela Mercury, Saulo, Danniel Vieira e Timbalada.

Outros bairros também tiveram show pirotécnico programado. São eles: Paripe, Cajazeiras, Ribeira, Boa Viagem, Patamares, Santo Antônio Além do Carmo, Jardim de Alah, Farol da Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Itapuã, Periperi e Pernambués, bem como na Ilha de Bom Jesus dos Passos, Paramana, Santana, Bananeiras, Praia Grande e Itamoabo.

Programação musical

SÁBADO (31/12)

PALCO PRINCIPAL

Malê Debalê

Lincoln

Léo Santana

Wesley Safadão

Claudia Leitte

Zé Vaqueiro

João Gomes

Thiago Aquino

PALCO BRISA:

Gabi da Oxe + Maya e Bel4triz

Sambaiana e Ju Moraes

Nêssa

Melly

A Dama

Dj Belle + Nininha Problemática

DOMINGO (1°/01)

PALCO PRINCIPAL:

Olodum

La Fúria

Daniela Mercury

Saulo

Danniel Vieira

Timbalada

PALCO BRISA:

Bruxa Braba

Hiran

Makonnen Tafari

Mr Armeng

Duquesa

Ravi Lobo

Vandal + Áurea Semiseria

Sotake Brasileiro

Proibido entrar com:

Bebidas alcoólicas em geral*

Garrafas de vidro

Coolers

Bolsas térmicas

Objetos perfurocortantes

Guarda-chuva

Armas

Objetos corrosivos ou inflamáveis

Equipamentos de som e vídeo (com exceção de smartphones)

Materiais de teor ofensivo ou religioso

Pau de selfie

Laser ou similares

Megafone, buzinas ou instrumentos musicais

Escadas e bancos

Grande quantidade de papel higiênico

Pratos e copos de louça, alumínio ou de vidro

*No sábado (31), noite da virada, será permitido o acesso de espumante em vasilhames de plástico

Esquema de transporte

*Parada e estacionamento de veículos proibidos em ambos os sentidos da Avenida Octávio Mangabeira, nos trechos em frente ao Centro de Convenções e o Parque Atlântico.

Estacionamento proibido na Avenida Octávio Mangabeira, ambos os sentidos, a partir do restaurante Yemanjá até cruzamento com a avenida Jorge Amado; no sentido Avenida Tancredo Neves/Hospital Sarah, da Avenida Simon Bolívar; na Avenida Yemanjá, sentido Pituba, em frente às edificações; e nos dois sentidos da Avenida Jorge Amado, entre a Rua da Amendoeira do Jardim Imperial e a orla.

*Operação da Transalvador vai até 4h da manhã do domingo (1º)

ZONA AZUL – R$20 (período de 12 horas) – Avenida Octávio Mangabeira – Bolsão Jardim de Alah II; Avenida Octávio Mangabeira – Bolsão Boca do Rio, após a Praça Osório Vilas Boas, sentido Patamares (quadra de tênis); Avenida Simon Bolívar, ao lado do canteiro central, lado esquerdo da via, sentido Avenida Professor Manoel Ribeiro; e Avenida Simon Bolívar, ao lado do canteiro central, lado esquerdo da via, sentido Orla.

TÁXI E MOTOTÁXI – Pontos nas imediações do retorno próximo ao colégio Imeja, sentido Itapuã

ÔNIBUS E METRÔ

Saindo dos terminais de metrô Acesso Norte, Estação Pirajá, Pituaçu e das estações de transbordo da Lapa e Mussurunga

Pontos em frente ao restaurante Yemanjá, em frente à Praça Osório Vilas Boas e após o Multishop

– Praça Osório Vilas Boas (sentido Itapuã)

0125 Terminal da França/Barroquinha x Parque São Cristóvão

0125-03 Parque São Cristóvão x Barroquinha

0903 Lapa x Boca do Rio

1001 Aeroporto x Praça da Sé

1005 Lapa x Abaeté/Praia do Flamengo

1035 Aeroporto x Praça da Sé (Via Garibaldi

1053 Estação Mussurunga x Barra 3

1129 Cabula VI x Pituba

1247 Estação Pirajá/Conjunto Arvoredo x Imbuí

1363 Pau da Lima x Aeroclube

1059 Estação Mussurunga x Campo Grande

1425 Fazenda Grande 4/Trobogy x Vale dos Rios

2023-01 Estação Pirajá x Festival da Virada

– Restaurante Yemanjá (sentido Pituba)

0125 Terminal da França/Barroquinha x Parque São Cristóvão

0125-03 Parque São Cristóvão x Barroquinha

0903 Lapa x Boca do Rio

1001 Aeroporto x Praça da Sé

1005 Lapa x Abaeté/Praia do Flamengo

1035 Aeroporto x Praça da Sé (Via Garibaldi)

1053 Estação Mussurunga x Barra 3

1363 Pau da Lima x Aeroclube

1059 Estação Mussurunga x Campo Grande

1440 Cajazeiras XI x Centro de Convenções

1440-01 Cajazeiras VII/VI x Imbuí/Stiep

1637 Mirante de Periperi x Imbuí/Boca do Rio

2023 Terminal Acesso Norte x Festival da Virada

2023-01 Estação Pirajá x Festival da Virada