Kate e William estão “passando pelo inferno”, diz amiga da princesa

Após o anúncio do câncer de Kate Middleton, Amaia Arrieta, designer espanhola próxima da princesa e do príncipe William, afirmou estar preocupada com o casal real, que enfrenta um momento delicado.

Em entrevista ao The Telegraph, Amaia, que é responsável por muitas roupas dos filhos de William e Kate – George, Charlotte e Louis –, disse: “Estou com o coração partido no momento. Acho que eles estão passando pelo inferno.”

A estilista afirmou que torce pela recuperação do casal real. “Espero que eles voltem. É muito pessoal”, destacou.

Por vestir as crianças da realeza, Amaia se aproximou da família e criou um carinho a mais por eles. “Vestir a realeza me dá muito orgulho, eu realmente me importo com a aparência deles”, ressaltou ela.

Entre as vestimentas feitas por Amaia para os filhos de Kate e William está a saia que a princesa Charlotte usou na foto divulgada para comemorar o Dia das Mães em março, que gerou um escândalo por ter sido manipulada.

Foto de Kate Middleton e filhos; foto foi retirada de agências de imagens por erros em edição Na ocasião, os fãs da realeza estavam preocupados com o paradeiro da Princesa de Gales, que não tinha sido vista desde uma cirurgia abdominal realizada em janeiro. Após o Palácio divulgar a foto de Kate ao lado dos filhos, os internautas perceberam que a imagem tinha sido editada e as especulações tomaram proporções ainda maiores.

Para tentar amenizar os burburinhos, Kate publicou um comunicado afirmando que ela mesma tinha editado a foto e se desculpou pela confusão que a imagem alterada gerou, mas não convenceu os fãs da realeza.

Como as teorias sobre o desaparecimento de Kate Middleton não cessaram, no dia 22 de março a princesa anunciou que estava com câncer através de um vídeo. No discurso, Kate afirmou que tinha iniciado o tratamento preventivo e que a demora para revelar o diagnóstico foi para manter a privacidade e digerir a notícia ao lado dos filhos e de William.

Kate Middleton em seu depoimento A Princesa de Gales não é a única integrante da realeza britânica com câncer: em 5 de fevereiro, o rei Charles também comunicou que estava com a doença. O diagnóstico foi dado após o monarca realizar um procedimento hospitalar por um aumento benigno da próstata.

