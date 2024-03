Figurinista de novela fica exigente após crítica de Whindersson Nunes

E os sets de filmagens de No Rancho Fundo, nova novela das 18h da TV Globo, continuam rendendo altas histórias. A coluna descobriu, com exclusividade, que a responsável pelos figurinos da trama passou a exigir mais dos trajes após Whindersson Nunes fazer uma crítica nas redes sociais.

Para quem não sabe do que se trata, o humorista usou o Twitter, assim que o cartaz da novela foi revelado, no início deste mês, para protestar contra a aparência dos personagens: “Quero estar vivo quando fizerem novela com nordestinos ricos”.

Amigos desta colunista que vos escreve contaram que, a partir daí, a profissional que resolve as roupas usadas pelos personagens ficou ainda mais detalhista, mantendo sua fama de estar em um “quartel” de tanta fiscalização que faz.

E na última terça-feira (19/3), que já estava atrasada por conta de um acidente envolvendo a protagonista da novela, não foi diferente: a moça passou pela área de filmagem diversas vezes, fazendo intervenção nas vestimentas do pessoal da figuração e até do elenco principal, mandando um ou outro trocar algumas peças e acessórios.

Print Whindersson Nunes

Figurista de novela fica exigente após crítica de Whindersson Nunes Twitter/Reprodução

Larissa Bocchino e burro

Atriz Larissa Bocchino, que interpreta Quinota sofre acidente em gravações de No Rancho Fundo Arquivo Pessoal

Elenco de No Rancho Fundo

Figurista de novela fica exigente após crítica de Whindersson Nunes TV Globo/Divulgação

Larissa Bocchino

Atriz Larissa Bocchino, que interpreta Quinota sofre acidente em gravações de No Rancho Fundo Instagram/Reprodução

Larissa Bocchino no colo de Loreto RED

Larissa Bocchino no colo de José Loreto

Larissa Bocchino e Túlio Starling em Rancho Fundo

Quinota (Larissa Bocchino) é uma moça que acredita no amor à primeira vista, ela vai se envolver com Marcelo Gouveia (José Loreto) e se decepcionar. Já em Lapão da Beirada, Quinota vai voltar a experimentar o amor com Artur Ariosto (Túlio Starling), o verdadeiro mocinho da história Instagram/Reprodução

E o que já estava enrolado, ficou ainda mais. Cansados e com muito calor — já que neste dia os termômetros estavam marcando 42 graus e a sensação térmica era de 60 —, os envolvidos no trabalho só queriam terminar e ir para casa. Por isso, começaram a reclamar das alterações.

A coluna descobriu que mesmo antes da crítica de Whindersson Nunes, a responsável já era exigente. Agora, com seu trabalho no olho do furacão, ela deu uma mudada de comportamento e virou uma “general”.

Acidente com atriz Gravar com animais é sempre um desafio. E quando as filmagens acontecem em pleno verão do Rio de Janeiro, com temperaturas acima dos 40 graus e sensação térmica de 60, é ainda mais complicado. E, durante os trabalho na cidade cenográfica de No Rancho Fundo, nova novela das 18h da TV Globo, a protagonista da trama, Larissa Bocchino, que interpreta Quinota, sofreu um acidente. E a coluna conta tudinho para vocês, queridos leitores.

A cena em questão era a da personagem, filha de Andréa Beltrão e Alexandre Nero, cavalgando no burrinho em meio ao trânsito, calmamente. Entre os veículos na pista está o de Vespertino (Thardelly Lima) e, nesse momento, o animal empaca. No decorrer as trama, os dois começam uma discussão para que a moça saia com o bicho da frente do carro, com o rapaz sugerindo que ela dê uma chicotada no lombo dele.

Como é normal nos sets, um único take precisa ser filmado várias vezes e desta vez não foi diferente. E foi aí que aconteceu o incidente, registrado na última terça-feira (19/3): em uma das repetições, o burro disparou com Larissa Bocchino em cima. Sem conseguir controlar o animal, a atriz caiu no chão, sendo socorrida pelo chefe da equipe de dublês e pelo dono do bicho.

Fontes que testemunharam a queda contaram que, apesar do susto, felizmente a moça não teve nenhum ferimento sério. Resolvida a questão do tombo, voltemos aos trabalhos que os estresses não pararam por aí.

Como a cena era extensa, contava com figurantes, carros e outros atores. Na troca de ângulo da filmagem, Thardelly Lima se aborreceu e começou a reclamar, fazendo com que precisassem repetir várias vezes, com os termômetros marcando 42 graus e sensação térmica de 60, irritando a equipe de produção.

Entre os problemas elencados pelo artista em questão, estava a dificuldade em se concentrar para dominar a cena por conta das pessoas passando em frente ao carro, pois tinha que bater o texto e dirigir prestando atenção para não atropelar os demais participantes, inclusive o burro. Vixe!

Escrita por Mario Teixeira e prevista para substituir Elas por Elas, em abril, a trama ainda conta com nomes como Débora Bloch, Clara Moneke, Alexandre Nero e Andréa Beltrão no elenco.

Equipe de figuração presa As gravações da nova novela das 18h, No Rancho Fundo, da TV Globo, no início de fevereiro, teve perrengue para a equipe de figuração. A coluna descobriu, com exclusividade, que os contratados ficaram sem fiscalização, após um homem passar mal, e acabou sem acesso aos banheiros.

Um fonte dessa colunista que vos escreve relatou que 26 figurantes foram selecionados para a gravação de quatro cenas no Projac, com a participação de Luisa Arraes, que dará vida a Blandina, a grande vilã da história. Mas o que era pra ser um dia normal de trabalho, virou confusão.

Acontece que, logo na primeira cena, um senhor teve um princípio de infarto e precisou ser levado ao hospital. A fiscal que sempre acompanha os trabalhos precisou ir junto com o paciente, deixando os outros figurantes sozinhos no set.

Para a segunda parte das filmagens, metade da equipe de figuração foi deslocada para uma externa, em Vargem Pequena. E quem ficou nos Estúdios Globo ficou sem auxílio nenhum no que chamam de PA2 (Ponto de Apoio).

Alguém “perdeu” a chave dos banheiros dos figurantes, impedindo que eles usassem enquanto esperavam as próximas gravações. No local, há banheiros diferentes para a produção, o elenco e a figuração.