Filha de Raul Gil abre o jogo sobre ausência de homenagem ao pai

A filha do apresentador Raul Gil, Nanci Gil, voltou a falar sobre os problemas familiares que a deixaram de fora da homenagem feita ao pai dela no Domingão com Huck desse domingo (31/3). No Instagram, ela reforçou que não recebeu convites.

“Pessoal, sinto que eu devo uma explicação. Eu não fui no Luciano Huck. Eu precisei fazer o vídeo [dizendo] que eu não fui convidada. Se eu fosse [convida], também não ia ficar sabendo, porque isso é muito comum”, pontuou a jornalista em um vídeo no Instagram.

Ela lembrou ainda que havia compartilhado com os seguidores que não sabe sobre os detalhes do que acontece com o pai. “Na minha família, há mais de 25 anos, eu não sei nada”, garantiu.

Nanci Gil, filha de Raul Gil

Raul Gil Junior e Nanci Gil, filhos de Raul Gil

Nanci pontuou ainda que várias pessoas a questionaram sobre o motivo de não ter participado da homenagem. Então resolveu deixar uma explicação mais clara para os seguidores.

“Parecia que eu não queria ir, que eu não queria estar presente, que eu não gostava de X, Y, Z. E não é verdade. Por isso que eu fiz o vídeo, para não deixar uma impressão errada a meu respeito, que eu não queria por uma vontade. Não é isso, eu não soube mesmo. Eu senti necessidade de fazer esse vídeo.”

Filha de Raul Gil sobre irmão: “Vê meu pai como uma empresa” Raul Gil, que anunciou a aposentadoria da televisão, vai receber uma homenagem durante o Domingão com Huck deste domingo (31/3). No entanto, o que seria apenas um momento feliz para o apresentador, expôs uma briga familiar.

A jornalista e terapeuta Nanci Gil, filha do veterano, compartilhou um vídeo publicado nas redes sociais e afirmou que ficou fora da homenagem. De acordo com o relato, ela não foi convidada e falou sobre problemas entre ela e o irmão, Raul Gil Jr, conhecido como Raulzinho.

“Eu não sou convidada desde os 10 ou 12 anos, quando o meu irmão achou melhor eu ficar longe de tudo. Porque meu pai é uma empresa para o meu irmão, entendeu? E eu sou tipo sócia, para que? Vamos ficar com o dinheiro só para um?”, disse em conversa com a repórter Lisa Gomes.

Ela contou ainda o que irmão falou duas frases enigmáticas que a surpreenderam. “‘Eu vendi a minha alma, e você não vai atrapalhar’ e a outra, ‘Eu troquei o meu coração pelo coração de plástico’. Então, como lidar com isso? Eu não sei. A impressão que eu tenho é que ele [Raulzinho] vê o meu pai como uma empresa”, completou.

Nanci alegou ainda que o irmão diz que “fez o Raul Gil”, mas garantiu que o pai não chegou a fazer cursos para performar como apresentador e que ele “nasceu pronto”.

Questionada se foi procurada pela produção do Domingão com Huck, ela pontuou que não, mas que tentou ir. Na conversa, ela conta que pediu ao pai, que não reagiu, e garantiu que quem decide isso é o irmão dela.

“Meu irmão usa a frase ‘Onde a Nanci pisa, eu não piso nunca mais’”, disse a filha de Raul Gil. Ela pontuou ainda que nunca sabe atualizações sobre a vida do pai e chegou a dar um exemplo chocante. “Quando ele foi internado, eu soube pela Sônia Abrão.”