Filho de Gal Costa diz que Wilma Petrillo é “mercenária e mentirosa”

Gabriel Costa, filho de Gal Costa, concedeu uma entrevista exclusiva ao Fantástico, da TV Globo, que foi veiculada neste domingo (31/3). Ele falou sobre a polêmica com Wilma Petrillo, viúva da cantora, que reivindica parte da herança da artista.

Gabriel afirma, entretanto, que nunca existiu relação amorosa entre elas. “Ela virou empresária da minha mãe, realmente. Elas começaram a morar juntas, só que sem nenhum tipo de relacionamento além da amizade e do trabalho”, disse.

Gabriel Costa

Gal Costa e o filho, Gabriel Costa

Gabriel Costa e Gal Costa

Em seguida, ao ser solicitado para definir a personalidade de Wilma Petrillo, Gabriel foi sincero: “Mercenária, mentirosa, víbora e maluca”, disse.

Gabriel Costa fez questão de criticar a aproximação de Gal Costa e Wilma, dizendo que sua mãe estava presa em uma relação tóxica há mais de 20 anos.

“Todos os dias elas brigavam feio. Minha mãe era uma pessoa muito boa, então ela não conseguia deixar a Wilma. Elas tinham um relacionamento tóxico, mas não afetivo, pelo que eu pude viver, ver e vivenciar”, pontuou.

O filho de Gal também se manifestou sobre pedido que fez à Justiça para realizar a exumação do corpo da mãe. Ele quer que seja realizada uma necrópsia para esclarecer a causa da morte da artista.

Segundo a certidão de óbito, ela teve um ataque cardíaco e neoplasia maligna de cabeça e pescoço, mas ele tem dúvidas. “Só quero ter certeza que é realmente a parada cardíaca”, esclareceu.

Filho de Gal Costa não sabia que a cantora estava com câncer O filho da cantora Gal Costa, Gabriel Costa, voltou a falar sobre a morte da mãe. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, ele alegou que não sabia sobre o câncer da artista até saírem as notícias da morte, em 9 de novembro de 2022.

“Eu não sabia que ela estava doente, com câncer e com complicações no pulmão. Só fui saber quando saiu a notícia. E fui o último a saber disso.”

O herdeiro também já tinha comentado ter uma desconfiança sobre a morte da mãe e afirmou que a saúde dela era “regular, cotidiana e normal”.

Relação de Wilma e Gabriel Wilma Petrillo era a “segunda mãe” de Gabriel. Elas já estavam juntas quando a cantora adotou o menino, hoje com 18 anos.

“Rapaz mais lindo do planeta universo e de todas galáxias! Amo muito muito muito”, escreveu a empresária ao postar uma foto do adolescente nas redes sociais.