CEREST de Teixeira de Freitas completa 20 anos em abril; conheça a importância da unidade

Completando 20 anos de atividade em abril, o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (CEREST) de Teixeira de Freitas atua na Promoção, Prevenção, Vigilância, Assistência e Educação em Saúde do Trabalhador. Através de uma equipe multiprofissional — composta por médico, enfermeiros, assistente social, fisioterapeutas, psicólogo, técnico de segurança e técnico administrativo — , o CEREST assiste ao trabalhador com consultas especializadas para trabalhadores inseridos no mercado formal, informal e com diversos tipos de vínculos empregatícios.

Outros serviços de destaque são as inspeções em ambientes e processos de trabalho, ações de educação em saúde e educação permanente para os profissionais que atuam nas Redes de Atenção à Saúde do SUS da Região de Saúde de Teixeira de Freitas, que contempla 13 municípios do Extremo Sul baiano. O trabalho de excelência tem gerado bons frutos: em 2021 e 2022 foi considerado o melhor CEREST da Bahia, e em 2023 esteve entre os 3 melhores, segundo avaliações do Ministério da Saúde.

As ações da unidade são de extrema importância, visto que transtornos mentais e Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), por exemplo, são doenças que incapacitam cada vez mais os trabalhadores. O CEREST atende a todos os trabalhadores contemplados pela Política Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Fica localizado na Avenida das Nações, nº 41, bairro Monte Castelo, e funciona de segunda a sexta das 08 às 17 horas.

