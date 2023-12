Filho de Gugu Liberato inicia testes para estreia no SBT

Já é sabido que João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, estava sendo sondado pelo SBT para seguir os passos do pai e estrear um programa na emissora. Os rumores eram que as conversas com o jovem iriam ganhar mais formas a partir de 2024.

Pois bem. Acontece que a coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos, descobriu que João Augusto já está até mesmo fazendo testes no SBT. Segundo fontes, o jovem que cursa administração e comunicação, tem sido visto pelos corredores da emissora.

Ainda de acordo com nossas fontes, a emissora de Silvio Santos está criando um novo programa pop, que deve ser comandado pelo filho de Gugu.

Após batalha judicial, filhos de Gugu se reúnem em viagem com a mãe

Família teve desentendimentos públicos por causa da partilha dos bens deixados pelo apresentador

Em julho, João Augusto Liberato esteve no SBT para participar do Programa Silvio Santos. Na ocasião, o filho de Gugu recebeu o troféu comemorativo pelos 60 anos da atração em homenagem ao pai. Ele também aproveitou para relembrar os velhos tempos, quando, ainda criança, ia com o apresentador à emissora, e chegou a se emocionar com os gritos do auditório.

O filho de Gugu também esteve no Teleton.

Gugu Liberato morreu após sofrer uma queda dentro da casa da família, nos Estados Unidos, no dia 20 de novembro de 2019. A morte cerebral do apresentador foi confirmada dois dias depois e a família autorizou que os órgãos fossem doados. Na ocasião, os filhos do apresentador, João Augusto, Maria e Sofia, fizeram campanha para incentivar a doação.