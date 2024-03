BBB24: Isabelle destrói cenário, atrasa prova e acaba desclassificada

Na tarde deste sábado (23/3) acontece mais uma Prova do Anjo no BBB24. Todos os brothers e sisters participam da disputa, que garantirá uma imunidade para o vencedor, com exceção da líder Giovanna. Acontece que um contratempo acabou atrasando em mais de uma hora a dinâmica.

Isso porque, Isabelle Nogueira, a Cunhã, foi a primeira a participar mas acabou destruindo o cenário da prova, que era disputada em três etapas e consistia em encontrar algumas peças perdidas entre os ambientes quarto, pool party e cozinha.

Na ânsia da rapidez, Cunhã acabou puxando com muita força algumas portas, destruindo-as. Após a conclusão da prova por parte da sister, a produção do BBB24 precisou consertar todo o estrago e levou mais de uma hora para chamar o segundo participante para a realizar a dinâmica.

No fim, Isabelle ainda acabou desclassificada porque não montou um quebra-cabeças corretamente logo no primeiro ambiente da prova.

Assista ao vídeo de Isabelle destruindo o cenário da prova: O Tadeu nao se aguentando de rir com a Isabelle destruindo o cenário da prova do anjo kkkkkkkkkkkk #bbb24 pic.twitter.com/15RwAQQ2mJ

— BBBabi (@babi) March 23, 2024

A dinâmica da Prova do Anjo A prova é disputada em três etapas e os brothers jogam um de cada vez. O participante deveria apertar um botão no início da prova para acionar o cronômetro. No primeiro ambiente, eles tiveram que encontrar algumas peças e precisaram montar um quebra-cabeças.

No segundo ambiente, eles deveriamm encontrar três latinhas e colocar no expositor amarelo. No terceiro ambiente, eles procuraram quatro garrafinhas para colocar no expositor azul.

Ao fim da disputa, eles deveriam apertar o botão que pausa o cronômetro. O brother ou sister que concluir a prova corretamente em menor tempo, vence a disputa.

Até o fechamento desta nota, a Prova do Anjo ainda não havia terminado.