BBB23. Após bronca de Tadeu, Fred admite: “Não gosto de dar porrada”

O comportamento de Fred nesta terça-feira (28/2) chamou a atenção de Aline Wirley no BBB23. Questionado pela cantora sobre o motivo do silêncio, o youtuber manifestou incômodo com o Jogo da Discórdia.

“Eu estou bem. Só com relação ao Jogo da Discórdia de ontem. Jogo da Discórdia não me faz muito bem, não. Tomei dura do Tadeu”, comentou Fred.

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é youtuber e jornalista, tem 33 anos e está confirmado no Camarote BBB23Divulgação

Na dinâmica exibida na noite da última segunda-feira (27/2), o brother levou uma bronca de Tadeu Schmidt após deixar que Domitila Barros escolhesse seu castigo.

“Quem escolhe a consequência é quem quer falar as verdades. Não é quem está ouvindo as verdades. Não é pra ser bonzinho”, disse o apresentador.

No Quarto Deserto, Fred repercutiu a fala de Tadeu.

“‘Não é pra ser bonzinho!’, mas é de mim, mano. Realmente lá eu tenho que buscar um negócio que eu não sou, que eu não tenho”, afirmou o youtuber.

“Com o Grey [Cristian] eu já tinha um problema de fato, aí a gente argumenta. Domitila até tenho também, mas não gosto de ficar dando porrada”, admitiu.