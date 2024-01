Filho de Wagner Montes é demitido da Record após 4 anos na emissora

Reprodução/Instagram

1 de 1 Foto colorida de Wagner Montes Filho – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramWagner Montes Filho foi demitido da Record nesta sexta-feira (19/1) após quatro anos na emissora. Filho do apresentador Wagner Montes, ele era apresentador do RJ no Ar, jornal matinal da emissora.

Waguinho, como era conhecido nos bastidores, conseguiua bons índices de audiência entre 6h40 e 8h40 no Rio de Janeiro, mas a emissora está trabalhando com a contenção de salários em 2024 por conta de prejuízos financeiros e decidiu encerrar o contrato do apresentador.

Em 2022, a emissora acumulou R$ 550 milhões de prejuízo. Segundo informações internas da Record, obtidas pelo F5, os resultados financerios de 2023 não foram bons. Antes de trabalhar na Record, Wagner Montes Filho também trabalho no SBT no Rio de Janeiro.

