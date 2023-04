Saiba o que Carlos Alberto de Nóbrega não fará no SBT de jeito algum

Carlos Alberto de Nóbrega está há quase quatro décadas no SBT. No comando de A Praça é Nossa, viveu muita coisa e já fez também muitas coisa. Mas há algo que ele jamais fará na emissora e o próprio contou o que é.

Durante entrevista com Celso Portiolli, no O Pod é Nosso, ele confidenciou o que se recusa a fazer, mesmo que fosse um pedido de Silvio Santos, seu patrão. Tudo começou com ele elogiando o apresentador por sua desenvoltura em programas ao vivo.

Foi então que ele confessou que jamais faria programa ao vivo, então, nunca espere vê-lo com a Praça ao vivo. “Eu mesmo não faço a Praça ao vivo, por nada. Pode me mandar embora, mas não faço”, disparou Carlos Alberto.

