Filme sobre Gal Costa que estreia em setembro não foi alterado após sua morte

Paris Filmes divugou o cartaz de divulgação do filme

O filme Meu Nome é Gal, dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi, já tem data de estreia. Protagonizado pela atriz Sophie Charlotte, a obra chega aos cinemas de todo o país em 21 de setembro, dias antes do aniversário da cantora, que completaria 78 anos este ano. Ao contrário do que foi especulado após a morte de Gal, em setembro passado, a obra não foi alterada. Até porque, justificam as diretoras, narra a trajetória da artista do começo da carreira até atingir o sucesso. “O filme já estava pronto, todo filmado, não ampliamos. O que tem é uma expectativa maior em relação ao filme e uma vontade ainda maior nossa de homenagear Gal”, diz Lô Politi, A diretora Dandara Ferreira também atua no filme interpretando Maria Bethânia.

Solidariedade

Dono do restaurante Manacá e do Bar do Manacá, localizados em Camburizinho – uma das áreas afetadas pela chuva que castigou o litoral norte de São Paulo – o chef mineiro Edinho Engel, que teve seus dois empreendimentos atingidos pelo temporal, arregaçou as mangas e partiu para ação. Além de recolocar o restaurante de pé, o chef está imbuído de ajudar os desabrigados. Uma das ações acontece no próximo dia 14, às 20h, quando reunirá oito chefs da capital baiana no Amado para um jantar harmonizado com convites vendidos a R$ 450, com renda revertida para a causa.

(Foto: Paulo Freitas/Divulgação)

Edinho Engel: gesto de empatia e solidariedade

União

Além do chef do Amado, Danilo Fernandes, se unem à causa Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Origem); Dante e Kafe Bassi (Manga), Peu Mesquita (Pepo); Ícaro Rosa (Jiló) e Cadu Moura, finalista do “Mestre do Sabor”, da Rede Globo e jurado do “Rolling Kitchen Brasil”, do GNT, para o jantar de sete tempos. “Solidariedade é a única forma de nos mantermos humanos no meio dessa tragédia”, diz Edinho. As reservas podem ser feitas pelo telefone: (71) 99231-4660.

(Divulgação)

Aldri Anunciação escreveu e atua no espetáculo

Volta à cena

Lázaro Ramos vai levar de volta aos palcos o espetáculo Namíbia, Não, que tem sua assinatura na direção. A peça, escrita e estrelada por Aldri Anunciação, ganha nova temporada no Sesc Bom Retiro, em São Paulo, até 5 de março. Em mais de 10 anos, o espetáculo foi visto por mais de um milhão de pessoas e conquistou diversos prêmios, incluindo o Jabuti para Aldri, na categoria Ficção Juvenil, em 2013. A obra Namíbia, Não, foi publicada no livro A Trilogia do Confinamento pela editora Perspectiva.

(Foto: Fabian Diniz/Divulgação)

Goli Guerreiro e Arlete Soares

Acervo de responsa

E é o no Sesc também, desta vez no da Pompeia, na capital paulista, que a antropóloga Goli Guerreiro e a fotógrafa Arlete Soares farão uma palestra no próximo dia 1º de março, às 19h. As duas falarão sobre o acervo de fotografias de Arlete. Algumas de suas obras integram a mostra Parábola do Progresso, em cartaz no espaço até abril.

(Divulgação)

David Rodrigues Fonseca com Maria Carvalho, Isabel Campos e Adelson Satiro

Novo olhar

As sócias Maria Carvalho e Isabel Campos recebem esta semana o chef piauiense David Rodrigues Fonseca, que atua São Paulo, para lançar o novo cardápio do restaurante japonês Nozu. O sushiman desenvolveu 11 pratos exclusivos apostando nos carpaccios e crudos.

(Divulgação)

Fabrício Boliveira confere cenas gravadas

Conexão internacional

O ator Fabrício Boliveira está de volta a Bahia depois de uma temporada filmando na Itália. O filme, dirigido por Henrique Dantas, é uma produção baiana da Hamaca Filmes em parceira com a Muiraquitã Filmes, La Sarraz Pictures e Pras Cabeças. O artista, que interpreta um médico oncologista infantil que foi morar com a mãe na Itália, é também co-produtor da obra. Este é o quarto filme que o artista co-produz e protagoniza ao mesmo tempo.

(Foto: Divulgação)

LamaPadmaSamten

Roda Viva

Em sua primeira visita à Bahia após a pandemia, o Lama Padma Samten, uma das principais lideranças budistas do país, cumprirá, de 4 a 12 de março, uma extensa agenda entre Salvador e o Recôncavo baiano. Abordando temas como pacificação e cura a partir dos ensinamentos de Buda sobre a Roda da Vida, as atividades promovidas pelo CEBB – Centro de Estudos Budistas Bodisatva incluem um retiro urbano e um rural, a serem realizados em finais de semana, e um curso de meditação ao longo de quatro encontros. As inscrições podem ser feitas no endereço https://cebb.org.br/lama-padma-samten-na-bahia/.

(Foto:Pedro Moraes/Divulgação)

Gilberto Gil e Nestor Mendes Jr.

Paixão mútua

Autor do livro Bahêa, Minha Paixão – Primeiro Campeão do Brasil, o jornalista Nestor Mendes Jr. entregou sua obra ao torcedor tricolor Gilberto Gil. O artista, que fez homenagem ao goleiro tricolor Leça da década de 1940, está presente na obra, justamente no capítulo em que o autor conta que Gil dedicou um dos versos da música Tradição ao jogador: “No tempo que Leça era goleiro do Bahia. Um goleiro, uma garantia…”. Durante o encontro o autor mostrou ao ídolo outros trechos da obra onde cita o icônico show Barra 69, quando Gil e Caetano cantaram juntos o Hino do Bahia.

(Divulgação)

Arícia Mess e o produtor baiano Tiago Di Mauro

Parceria

A viajante cantora e compositora niteroiense Arícia Mess – cuja voz lembra divas como Elza Soares e Dona Onete, segundo Ole Schulz, editor alemão do jornal TAZ – está de volta ao Brasil, após três anos morando na Europa. Dentre suas novas produções está uma com o produtor baiano Tiago Di Mauro, dono da Infinita Produções, que atualmente mora em Londres e que veio passar o verão em Salvador. Arícia está lançando mundialmente, no próximo dia 04 de março, o videoclipe da música “ViraLata Humana” (dela e Suely Mesquita), dirigido pela francesa Shani Carpentier, um “bônus vídeo” que faz parte do projeto “Versos do Mundo”, álbum lançado digitalmente em meio à pandemia pelo selo alemão Korokoro Music em 2021.Este álbum “Versos do Mundo” ganhará este mais sete videoclipes produzidos em Londres por Tiago Di Mauro, em colaboração com um grupo de jovens diretores de várias nacionalidades, franceses, gregos, iranianos, todos residentes naquela cidade.