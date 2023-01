Filmes sobre Whitney Houston e Sidney Malgal são destaques no cinema

A cinebiografia Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody, que estreia nesta quinta (12)nos cinemas, tem o grande desafio de condensar os muitos acontecimentos que marcaram a trajetória da estrela americana. Com um vozeirão inconfundível, ela bateu recordes dos Beatles e permanece até hoje no topo das paradas de sucesso. Ninguém foi tantas vezes para o primeiro lugar, nem venceu tantos prêmios numa única noite do Music Awards.

Na vida pessoal, a cantora, vivida por Naomi Ackie, teve problemas nos relacionamentos amorosos – com homens e mulheres. Seu envolvimento com o rapper Bobby Brown (Ashton Sanders) produziu uma relação abusiva, como a que tinha com o pai empresário. E em 2012 ela morreu precocemente, aos 48 anos, afogada na própria banheira, em conexão com as drogas de que era dependente.

São todas essas nuances que o filme, com roteiro de Anthony McCarten e direção de Kasi Lemmons, tenta dar conta. Um das questões importantes é a racial, já que a música de Whitney não é considerada negra o suficiente e ela se vangloria, como cantora, de fazer o crossover: a negra aceita pelo público branco e que vira ícone do público preto.

Entre outras curiosidades, o filme conta como ela foi descoberta: a mãe, Cyssy (Tamara Tunie), fingindo estar impossibilitada de cantar, forçou a filha a tomar seu lugar no show, ao perceber a presença, na plateia, do empresário Clive Davis (Stanley Tucci), notório descobridor de talentos.

Para marcar a estreia em Salvador, acontece uma sessão especial para convidados, no UCI Orient Shopping da Bahia. A exibição contará com pocket show de Michelle Lorem e Camila Parker, drags queens covers da estrela na cidade. Whitney Houston se tornou uma das divas negras mais celebradas pelo público LGBTQIAPN+. A ação abre as comemorações dos 14 anos do Dois Terços – site baiano voltado para a comunidade.

Em cartaz no UCI Barra, Shopping da Bahia e Paralela, Metha Glauber Rocha, Saladearte –Cine Paseo e Cinépolis Salvador Norte, Bela Vista e Parque Shopping.

Estreias nacionais

Filme conta trajetória de Sidney Magal (Foto: Divulgação)

Documentário sobre Sidney Magal

Com direção de Jana Mariani, o documentário Me Chama Que Eu Vou, que estreia nesta quinta, conta a trajetória de um dos artistas mais populares da história do país quando se fala em música romântica. Com 1h10 de duração, o filme mostra a idolatria ao artista nos anos 1970; fala da história de amor dele com a esposa, Magali; mostra a bonita relação que o artista tem com os filhos e revela a personalidade muito sensível por trás daquele personagem aparentemente machão que um dia cantou a ultramachista Se Te Agarro com Outro, Te Mato. Joana se tornou amiga de Magal quando foi assistente de direção do videclipe da canção Tenho, há cerca de 15 anos. Em cartaz no Cine Metha Glauber Rocha.

Filme Nas Ondas da Fé (Foto: Divulgação)

Comédia com Marcelo Adnet

Idealizada por Marcelo Adnet e Augusto Casé, a comédia Nas Ondas da Fé traz Adnet no papel de Hickson, um técnico de informática e locutor de telemensagem que ganha a vida fazendo bicos e sonha em ser radialista. A oportunidade surge na rádio evangélica Nas Ondas da Fé, onde ele vai revelando seu talento e se passa por um pastor, ganhando uma legião de admiradores. Letícia Lima, Otavio Muller, Tonico Pereira, Gregorio Duvivier, Roberta Rodrigues, Débora Lamm, Thelmo Fernandes e outros grandes nomes fazem parte do elenco. A direção do longa, que estreia hoje em todo o país, é de Felipe Joffily (Muita Calma Nessa Hora). Em cartaz no Cine Metha Glauber Rocha e no UCI shoppings Barra, da Bahia e Paralela.