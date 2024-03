Fim do mistério! Maiara confirma volta do namoro com Matheus Gabriel

Maiara, que faz dupla com a irmã Maraisa, voltou a namorar com Matheus Gabriel. A sertaneja compartilhou um vídeo, sem som, no qual está juntinho com o também cantor e até marcou o perfil dele no Instagram.

O casal, que namorou entre junho e outubro do ano passado, voltou a se reaproximar em fevereiro deste ano. Um dos indícios do retorno do relacionamento foi que a cantora voltou a usar aliança de compromisso, e o detalhe não passou despercebido pelos fãs.

Vale lembrar que nessa quarta-feira (28/2), Maiara deu pistas de que estava de volta com o ex. Ela postou algumas fotos nos stories nas quais era possível ver um pé masculino e um buquê de flores.

Acompanhado disso, ela mostrou ainda uma declaração de amor: “Eu te amo! Já deu certo. Paciência, paz, NET”.

Maiara se pronuncia sobre rumores de reconciliação com Fernando Zor A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, se manifesrou sobre os rumores de que está em processo de reconciliação com o ex-namorado Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba. Os dois artistas viveram um romance repleto de idas e vindas desde 2019, mas colocaram um ponto final na relação no primeiro semestre de 2023.

Segundo Maiara, os boatos são falsos. Em comunicado, a equipe da sertaneja informou que ela ficou surpresa com a história. “Maiara se surpreende ao ver uma notícia sobre sua volta com Fernando Zor. A cantora tirou alguns dias de folga e está viajando com a irmã e o cunhado. Maiara nega e foi categórica ao afirmar que se trata de fake news!”, diz o texto.

Maiara abre o jogo sobre o fim do relacionamento com Matheus Gabriel Maiara anunciou o fim do relacionamento com o também cantor Matheus Gabriel. A sertaneja abriu o jogo sobre o namoro e falou sobre a dificuldade que os dois tiveram no início do envolvimento. A artista ainda contou o que motivou o término e explicou a polêmica frase do rapaz.

“Ele realmente falou uma coisa, mas eles distorceram um pouco. Ele falou que me acompanhava sim, e que acabava conhecendo as pessoas, mas ele jogou isso não foi para dizer que estava comigo por isso”, declarou, em entrevista a Leo Dias. Matheus Gabriel disse que conhecia pessoas quando ia aos shows com Maiara e muitos o acusaram de tirar vantagem com a situação.

Na sequência, a cantora explicou o que o agora ex-namorado quis dizer. “Agora ele não vai poder ficar tanto mais, porque está focado, lançou uma música agora, Carência e Paixão, tem o DVD que ele está lançando, então ele vai ter que ficar mais focado mesmo. Ele só estava querendo dizer que ele não ficava lá folgado do meu lado”, explicou.

Ao comentar sobre o início do relacionamento, Maiara explicou que eles foram muitos criticados pelos fãs da cantora que apoiavam o relacionamento com Fernando Zor. “Eu e o Matheus sofremos tanto no começo, porque eu vim de outro relacionamento e os fãs desse outro relacionamento não aceitaram a gente, foi muito difícil no começo, mas depois, graças a Deus, muita gente apoiou, conheceu ele de verdade, me viu com ele fora das câmeras, ele me fez muito bem”, detalhou.

A irmã de Maraísa ainda comentou sobre o fim do relacionamento com Matheus. “Eu tirei a aliança porque já tinha um tempo que eu estava sendo essa dificuldade da gente se encontrar, quando eu fui para Gurupi, a gente já estava há uns 10 dias sem nos ver, mas a gente tentou”, completou.

Após anunciar o fim do relacionamento, Maiara apareceu chorando nas redes sociais e muita gente linkou à separação de Matheus. Entretanto, a cantora contou que as lágrimas eram por conta do sucesso de uma música sua com Gusttavo Lima.

“Eu estava ouvindo a música do Gusttavo Lima e tomando uma, não tinha nada a ver, a música estava no Top 50 e eu comecei a chorar, foi só isso, não tinha nada a ver”, encerrou.