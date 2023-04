Fiocruz emite alerta sobre aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

O boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz nesta quinta-feira, 27, alerta para o aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 19 Estados brasileiros. O levantamento leva em conta casos das últimas seis semanas, período encerrado em 15 de abril. Os Estados em questão são: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. A Fiocruz diz ainda que em alguns Estados, o crescimento dos casos foi registrado em todas as faixas etárias. Entre as crianças, o aumento está associado ao vírus sincicial respiratório, e não à Covid-19, como no público adulto. O estudo também destaca que casos de influenza A e B também contribuíram para ocorrências graves. A Síndrome Respiratória Aguda Grave causou mais de 2.600 mortes apenas em 2023 no Brasil. Destes óbitos, quase 59% tiveram resultados laboratoriais para algum vírus respiratório. Outros 36% foram negativos, enquanto cerca de 2,5% dos casos ainda aguardam resultados laboratoriais. Segundo a Fiocruz, dentre os positivos, mais de 85% dos casos foram de Covid-19. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevaleça da doença foi de quase 69% entre os positivos. Por meio de nota, a Anvisa alertou sobre a disseminação de notícias falsas sobre a vacina bivalente. A agência esclareceu que a atualização do imunizante da Pfizer teve sua eficácia comprovada por meio de dados técnicos e científicos. Além disso, a bivalente demonstrou ser tão ou mais eficaz que a versão anterior.

