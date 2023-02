Fiscais do trabalho interditam montagem de camarotes no circuito Barra-Ondina

Uma inspeção do Ministério do Trabalho em Salvador interditou a montagem de três camarotes para o Carnaval 2023. A submissão dos trabalhadores à grave e iminente risco de acidentes, com consequências graves ou mesmo óbito, foi a motivação principal. Os auditores encontraram irregularidades como inexistência de proteção coletiva nos trabalhos em altura, falta de análise de riscos para início das atividades, aberturas no piso sem proteção, andaimes sem sistema de proteção contra quedas em todo o perímetro, forração completa do piso e escadas de acesso.

Os camarotes, que não tiveram os nomes revelados, estão localizados nos circuitos Dodô (Barra/Ondina). Dois foram interditados totalmente, enquanto o terceiro foi parcialmente interditado. A divulgação foi feita na página oficial do ministério.

“Foram encontrados também trabalhadores sem comprovação de formalização do registro, sem treinamento e exames de saúde específicos para trabalho em altura, apesar das empresas atuarem nas montagens das estruturas do carnaval há muitos anos”, ressalta o chefe da fiscalização em Segurança e Saúde do Trabalho na Bahia, Lidiane Barros. Ela explica que as irregularidades encontradas reforçam os números de acidentalidade na construção civil, já que aproximadamente 20% dos acidentes no setor decorrem de queda com diferença de nível.

O acompanhamento do setor da construção civil é um projeto prioritário no âmbito da Inspeção do Trabalho na Bahia, de caráter permanente, envolvendo equipes de fiscalização específicas, e novas ações de fiscalização programadas para 2023.

A mesma inspeção também interditou uma obra de recuperação do telhado do Teatro Castro Alves, conforme nota.