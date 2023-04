Fiscalização de trânsito é reforçada no RJ e 400 mil veículos devem deixar o Estado no feriado

A fiscalização nas estradas do Rio de Janeiro para o feriado da Páscoa já começaram, com diversos profissionais, principalmente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), intensificando o trabalho nas principais rodovias. A BR-101 é a principal via utilizada pelo cariocas. Há um grande fluxo para os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A previsão é de que 400 mil veículos deixem o Estado, por isso existe uma grande preocupação dos agentes da PRF para reduzir o número de acidentes no período. Foi feito um reforço na fiscalização das principais vias expressas e o monitoramento é feito com a utilização de câmeras. Veículos da Polícia Federal também foram colocados à disposição para reforçar e aumentar a fiscalização. O trabalho também engloba as rodoviárias do Rio de Janeiro, onde ônibus intermunicipais e interestaduais têm sido fiscalizados. O Corpo de Bombeiros também está à postos nas principais praias para evitar afogamentos devido ao intenso número de turistas. A força-tarefa de fiscalização segue até a volta do feriado no domingo, 9.

Leia também

Polícia apura nova versão para morte de torcedor do Fluminense após final do Carioca



Incêndio atinge prédio da UFRJ e aulas são suspensas



*Com informações do repórter Mateus Koelzer