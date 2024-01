Fisco de Lula anula isenção para líderes religiosos dada por Bolsonaro

Medida foi adotada durante o governo anterior para ampliar salários de “ministros de confissão religiosa”

Bolsonaro em culto da Igreja Sara Nossa Terra, ao lado do pastor Robson Rodovalho, em Vicente Pires (DF); medida havia sido decretada pouco antes do início da campanha eleitoral de 2022 PODER360 17.jan.2024 (quarta-feira) – 13h17



A Receita Federal derrubou a norma que dava isenção fiscal a líderes religiosos. A medida começou a valer em 1º de agosto de 2022, durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

A revogação foi publicada nesta 4ª feira (17.jan.2024) no DOU (Diário Oficial da União) e é assinada pelo secretário do Fisco, Robinson Barreirinhas. Eis a íntegra do ato (PDF – 124 kB).

Segundo a Receita, a decisão atende uma determinação do TCU (Tribunal de Contas da União) para suspender eficácia da regra. O benefício tributário valia para o salário de “ministros de confissão religiosa”, como pastores. Os valores pagos pelas igrejas aos líderes religiosos não eram considerados como remuneração direta ou indireta.

A isenção foi dada duas semanas antes do início da campanha eleitoral pelo então secretário da Receita, Julio César Vieira Gomes. Ele era funcionário público do órgão e foi demitido depois de envolvimento no caso das joias recebidas pelo ex-presidente como presente da Arábia Saudita.

Eis a íntegra do ato publicado no governo Bolsonaro: