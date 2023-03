Bahia Sem Fome: programa inicia entrega com 11 mil cestas básicas distribuídas

O programa Bahia Sem Fome, que tem o objetivo de arrecadar e distribuir alimentos para pessoas em vulnerabilidade social no estado, fez a primeira entrega de cestas básicas nesta terça-feira (28). Ao todo, foram distribuídas 11 mil cestas em diferentes cidades da Bahia como Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho, em comunidades, igrejas e quilombos.

Parte dessas cestas foram entregues em Salvador, na sede do ‘Movimento Nacional de População em Situação de Rua’, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, que é anexo à Igreja São Francisco, do Pelourinho. Edson da Silva é coordenador do movimento, que vai mapear e distribuir os alimentos para pessoas que são parte da comunidade da população de rua.

Ele destacou a campanha e a oportunidade de ajudar quem mais precisa a ter acesso a uma alimentação digna. “Nós, que vivemos na rua, sabemos da necessidade dessa campanha. O movimento acolhe muitas pessoas, que precisam de dignidade, de alimentação básica. Coisas assim trazem esperanças para a população de rua”, afirma ele, que vai trabalhar nos próximos dias na distribuição do que foi arrecadado.

Tal qual o movimento, outras instituições como associações, sindicatos, terreiros, quilombos e igrejas que tenham um trabalho direto com pessoas em situação de vulnerabilidade vão receber as cestas. O programa é uma iniciativa da gestão estadual, por meio da Coordenação Geral das Ações Estratégicas de Combate à Fome. Na ação, o governo recebe as doações e as repassa para as instituições.

Quem quiser doar em toda Bahia pode se dirigir a escolas estaduais, batalhões da Polícia Militar, unidades da Polícia Civil, quartéis dos Bombeiros Militares e outros pontos. Na capital, em específico, é possível doar na Central Regional de Recebimento, no Quartel de Bombeiros da Avenida Antônio Carlos Magalhães.

Presente na entrega de Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues falou sobre a campanha, que deve seguir para além do mês de março. Ele destacou o foco da gestão em combater a fome e falou em outras ações que para auxiliar pessoas que vivem em vulnerabilidade alimentar e social.

“Estamos intermediando, recebendo da sociedade civil, empresas e de servidores do estado. No fim, repassamos às instituições. […] Faremos, paralelo a isso, uma agenda de habitação, saúde e emprego para as pessoas em vulnerabilidade”, afirma o governador.

Até aqui, foram arrecadado 150 toneladas para o programa. Como a campanha continua por um período ainda indefinido, cada quilo de alimento doado é importante e faz a diferença.

Veja todos os pontos de doação:

Em toda a Bahia

– Batalhões da PM

– CORPI – Polícia Civil

– Quarteis dos Bombeiros Militares

– Escolas Estaduais

– Núcleos Territoriais de Educação

– Serviços Territoriais de Apoio a Agricultura Familiar – SETAFs

– Todas as Unidades do SAC

Arrecadação sociedade civil

– Central Regional de Recebimento:

Quartel dos Bombeiros (Iguatemi)

Av. Antônio Carlos Magalhães

Arrecadação iniciativa privada

– Centro de Armazenamento (Galpão/EGBA/Simões Filho)

Via Centro, 394 – Conj. Hab. Cia II

Arrecadação interna da gestão

– Secretarias

– Órgãos

