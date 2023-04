Flamengo derrota Fluminense por 2 x 0 no primeiro jogo da final do Carioca

Apesar de ter sofrido com a pressão, o Flamengo venceu a primeira partida da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense por 2 x 0. Ayrton Lucas e Pedro garantiram a vitória do Rubro-Negro este domingo (1º/4), no Maracanã.

Agora, as duas equipes estreiam quarta-feira (5/4) pela Libertadores. O Flamengo joga contra o Aucas, fora de casa, enquanto o Flu encara o Sporting Cristal, também fora de seus domínios. A partida decisiva do Carioca será no próximo domingo (9/4).

A partida começou com o Flamengo tomando a iniciativa e buscando o ataque, mas não demorou para que o Fluminense assumisse o controle da partida tendo as principais chances de gol. Com a marcação bem postada, o Tricolor conseguia neutralizar as principais tentativas do rival e, com a troca de passes característico, avançava para o ataque. O Rubro-Negro conseguiu equilibrar o jogo, mas a primeira etapa terminou em 0 x 0 por conta das defesas de Santos e Fábio.

A volta do segundo tempo foi diferente. Logo aos 5 minutos, Matheus França deu bom passe para Pedro, que achou Éverton Cebolinha. O camisa 11 viu a subida de Ayrton Lucas, o lateral recebeu na entrada da área e finalizou cruzado para abrir o placar, 1 x 0 para o Flamengo.

Com a desvantagem, o tricolor voltou a pressionar o rival. Só que o Fla passou a ser mais perigoso dentro do jogo. Com 22 jogados, Ayrton Lucas fez ótima jogada dentro da área, cruzou rasteiro e achou Pedro para bater de primeira para o fundo do gol, 2 x 0. E a situação do Flu ficou ainda pior, depois que Samuel Xavier acertou um pisão em Ayrton Lucas e foi expulso.