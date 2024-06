Flamengo vira e faz 6 x 1 no Vasco, que segue em jejum no clássico

Ruano Carneiro/Getty Images

1 de 1 Imagem colorida de Flamengo e Vasco no Brasileirão – Metrópoles – Foto: Ruano Carneiro/Getty ImagesO Flamengo virou e goleou o Vasco em pleno Maracanã para delírio da torcida rubro-negra. O Clássico dos Milhões, que ocorreu neste domingo (2/6), pela sétima rodada do Brasileirão, teve sete gols no total e uma expulsão vascaína. O resultado deixou a liderança momentânea para o Rubro-Negro.

O atacante Pablo Vegetti abriu o placar para o Vasco com um golaço, mas a vantagem demorou pouco. Everton Cebolinha, Pedro e David Luiz empataram, viraram e ampliaram para o Flamengo ainda no primeiro tempo. O zagueiro João Victor foi expulso por carrinho em De La Cruz e, assim, o Gigante da Colina foi para o intervalo com menos um.

Veja melhores momentos de Flamengo x Vasco Na volta, Arrascaeta, Bruno Henrique fizeram o quarto e o quinta gol. Gabriel Barbosa saiu do banco de reservas com a camisa 99 para fechar a placar de 6 x 1. A goleada é a maior do Clássico dos Milhões em Campeonato Brasileiros.

Já o Vasco segue sem vencer o Flamengo. A última vez que o Gigante da Colina bateu o Rubro-Negro foi em 2023, há cinco jogos.

