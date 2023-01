Flamengo x Palmeiras: confira quem viu o duelo no Camarote Metrópoles

Oferecida pelo Metrópoles Sports, a partida teve, além de muitos golaços, um camarote agitado na Arena BRB Mané Garrincha 29/01/2023 20:40, atualizado 29/01/2023 20:44

Igo Estrela/Metrópoles

Um jogo que fica para a história. A partida entre Flamengo e Palmeiras, que consagrou o “Verdão” como campeão da Supercopa por 4×3, parou Brasília e levou milhares de torcedores à Arena BRB Mané Garrincha nesse sábado (28/1).

Oferecido pelo Metrópoles Sports, o duelo apoteótico teve, além de muitos golaços e uma memorável homenagem a Pelé, um camarote agitado que recebeu autoridades e convidados do portal. A Coluna Claudia Meireles ficou de olho na vibração de quem passou por lá.

"Brasília é a cidade da alegria e da democracia. Receber um evento tão importante como esse é um sinal que a capital federal está preparada. Tudo correu com perfeita harmonia. A Secretaria de Segurança Pública demonstrou, com toda a atenção, que nós temos capacidade de cuidar não só das pessoas que moram aqui, como daqueles que nos visitam", elogiou Celina.

“Brasília é a cidade da alegria e da democracia. Receber um evento tão importante como esse é um sinal que a capital federal está preparada. Tudo correu com perfeita harmonia. A Secretaria de Segurança Pública demonstrou, com toda a atenção, que nós temos capacidade de cuidar não só das pessoas que moram aqui, como daqueles que nos visitam”, elogiou Celina.

CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice-presidente geral do Flamengo, Rodrigo DunsheePresidente do Palmeiras, Leila Pereira corre para comemorar o título no campo com os jogadores e comissão técnicaCleucy Estevão, Luiz Estevão e Lilian TahanCamarote all inclusiveNo espaço open bar e open food, foi possível assistir aos craques em campo em uma área com vista privilegiada do campo. O buffet levou assinatura de Renata La Porta. No menu, destaque para finger foods clássicas de estádios, como cachorro-quente e minisanduíches.

“É um desafio, muita demanda, mas, por outro lado, é uma energia forte. É impossível não ficar empolgado com essa vibração”, comenta a chef e banqueteira.

Para deixar o astral no alto, DJs como Rafael Ktuh e Chicco Aquino se apresentaram antes, no intervalo e ao final do jogo. No set, de música brasileira a indie rock. A regra era clara: não deixar ninguém parado.

Metrópoles SportsA partida, porém, não é única que o Metrópoles Sports traz para os brasilienses este ano. Como uma forma de democratizar o acesso a clubes de todo o país, para além do Eixo Rio-São Paulo, outros confrontos de “gigantes” já estão garantidos.

Richard Dubois, presidente da Arena BSB, concessionária responsável pelo Arena BRB Mané Garrincha, elogiou a estrutura montada pelo Metrópoles. “Não podíamos ter expectativa melhor. Estádio cheio, jogo maravilhoso, e organização nota 10 do Metrópoles Sports”, destacou.

Torcedores ansiosos pelo início da partidaMomentos da partidaO Verdão venceu a Supercopa diante do FlamengoConfira os cliques do Camarote Metrópoles:

