Israel tem protesto de mais de 250 mil pessoas contra reforma judicial

Mais de 250 mil pessoas protestaram em Israel neste sábado (8/4) contra a reforma judicial, proposta pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Este é o 14º final de semana de manifestações contra o projeto.

Segundo os organizadores, cerca de 258 mil pessoas protestaram nas ruas de Tel Aviv, um dia depois de um atentado que deixou um morto e cinco feridos na cidade. Também foram registradas movimentações de menor porte em Jerusalém, Haifa, no norte, e Kfar Saba, na região central. As autoridades policiais não divulgaram um número oficial de manifestantes.

A reforma do Judiciário proposta por Benjamin Netanyahu tem sido muito criticada e é vista como um aumento do poder político sobre a Justiça, dando mais controle do Parlamento sobre o Judiciário do país. Se aprovada, a reforma permitiria, por exemplo, que o Parlamento anulasse decisões da Suprema Corte.

Italian PM Giorgia Meloni Meets Israel PM Benjamin Netanyahu

ROME, ITALY – MARCH 10: Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu meets Italian Prime Minister Giorgia Meloni (not in picture) before their meeting at Palazzo Chigi, on March 10, 2023 in Rome, Italy. (Photo by Antonio Masiello/Getty Images)Antonio Masiello/Getty Images

Right-wing Demonstration Against Israeli Government Response To Recent Terror Wave

Amir Levy/Getty Images

Israel’s New Government Is Sworn In To The Knesset

Amir Levy/Getty Images

Israel’s New Government Is Sworn In To The Knesset

Amir Levy/Getty Images

foto-ex-primeiro-ministro-netanyahu-discursa-em-dia-eleicao-israel-01112022

JERUSALEM, ISRAEL – NOVEMBER 01: Former Israeli Prime Minister and Likud party leader Benjamin Netanyahu speaks at an election-night event on November 1, 2022 in Jerusalem, Israel. Exit polls showed Netanyahu holding a narrow lead late on Election Day, the country’s fifth in four years that will name a new Kesset, the 120-seat parliament. (Photo by Amir Levy/Getty Images)Amir Levy/Getty Images

“Salvem a democracia”, “liberdade para todos” ou “Netanyahu nos levará à guerra” foram algumas das mensagens que puderam ser lidas nos cartazes exibidos na manifestação. Desde janeiro, dezenas de milhares de israelenses protestam todos os sábados contra a reforma, que dá mais força ao Executivo em detrimento do poder Judiciário, permitindo que o Parlamento revogue uma decisão da Suprema Corte.

Na última semana, Netanyahu se manifestou nas redes sociais com poucas palavras: “Peço a todos os manifestantes em Jerusalém, à direita e à esquerda, que ajam com responsabilidade e não usem violência. Somos todos irmãos”.

Na ocasião, ele anunciou uma “pausa” no andamento do projeto no Legislativo para dar uma “oportunidade de diálogo”.