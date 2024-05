Flávio Bolsonaro e Contarato discutem após crítica a Anielle; assista

Filho do ex-presidente citou proposta da ministra de priorizar ciganos e quilombolas na distribuição de doações no RS

Sérgio Lima/Poder360 – 19.set.2023

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) discutiu com o senador Fabiano Contarato (PT-ES) depois de criticar a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. O atrito se deu durante a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado nesta 4ª feira (8.mai.2024).

A comissão discutia o PL (Projeto de Lei) 1958 de 2021, que trata sobre cotas raciais em concursos para a administração pública. Na ocasião, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) citou a proposta da ministra de priorizar famílias ciganas e quilombolas na distribuição de doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

“É isso que a gente quer para a sociedade? Como se a tragédia tivesse escolhido cor da pele. Nesse caso do Rio Grande do Sul, nem a condição social a gente pode falar, porque pega todo mundo. Imagina quem é branco e pobre nesse país agora. Que se foda, é isso?”, disse Flávio.

Assista (6min48s):

O senador foi repreendido pelo presidente da comissão, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), por falar palavrão.

Contarato pediu a palavra e defendeu a proposta de Anielle: “Quando a ministra faz isso é porque se todo mundo é prioridade, ninguém é prioridade. É simples assim. Dentro desse crime ambiental que temos, temos sim um racismo ambiental”.

Depois do petista citar o racismo ambiental, o filho de Bolsonaro soltou outro xingamento. Contarato, então, rebateu:

“É a realidade desse país desigual. É racismo estrutural. Vai estudar história”.