Flávio Bolsonaro revela que seu pai cogitou indicá-lo para o STF

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) revelou nesta quarta-feira, 13, que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), havia cogitado indicá-lo para a vaga que acabou sendo ocupada pelo ministro André Mendonça. No entanto, Flávio recusou a proposta, optando por continuar na política. A declaração foi dada em questionamento ao ministro Flávio Dino, durante a sabatina do indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à mesma função. Na época, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também comandava a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), segurou por meses a marcação da sabatina de André Mendonça, pois era contrário à sua indicação. A sabatina, que estava prevista para ocorrer em dezembro do ano passado, acabou sendo realizada e o ministro foi aprovado no plenário do Senado. “O presidente, o então presidente Bolsonaro, quando da indicação do ministro André Mendonça, virou pra mim e falou: ‘Flávio, você não quer… O que você acha de você ser o indicado para o Supremo Tribunal Federal?’, já que se discutia que a indicação fosse de um evangélico como ele havia prometido na campanha eleitoral. Eu falei: ‘presidente, apesar de eu ser advogado, o que eu sou é político, o que eu gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça, que é preparado para essa missão e eu vou poder ajudar muito mais aqui no Senado Federal. E eu acredito que com a ajuda do presidente Davi (Alcolumbre) eu acho que eu teria até alguma chance de passar aqui no Senado Federal”, afirmou Flávio Bolsonaro.

