Flávio Dino autoriza uso da força nacional em estados brasileiros; confira o motivo

Na manhã desta sexta-feira (06), o Ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o uso da Força Nacional em dois estados Brasileiros pela primeira vez no governo Lula.

Em publicação nas redes sociais, Dino informou que o emprego da Força Nacional será no Amazonas e no Rio Grande do Sul.

No Amazonas, ocorre a Operação Arpão, que é realizada em conjunto com as forças de segurança do estado com o objetivo de combater o crime organizado, crimes ambientais e narcotráfico na região do Rio Solimões, importante rota fluvial.

Já no Rio Grande do Sul, a Força Nacional atuará na Terra indígena Guarita. A base Arpão e a atuação dos agentes da Força Nacional já acontecem há pelo menos 2 anos.

No ano de 2022, as ações dessa operação geraram um prejuízo de mais de 50 milhões ao crime.

O que faz a Força Nacional?

De acordo o site do Governo Federal, a Força Nacional tem a finalidade de:

atender os serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública;

à segurança de pessoas e de patrimônio;

atuar em emergências e calamidades públicas.

Vale lembrar que a Força Nacional não faz parte das Forças Armadas. Na composição da Força estão policiais militares, corpos de bombeiros militares, policiais civis e profissionais de perícia.

O uso da Força Nacional é realizado de acordo com pedidos de governadores ou Ministros de Estado, assim como solicitado por Flávio Dino.