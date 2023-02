‘Foi duro, mas conseguimos’, celebra Bell Marques no comando do Bloco Vumbora

Com 40 carnavais na conta, o cantor Bell Marques já tem muitas histórias para contar, mas ainda mais disposição para viver novas. Foi o que eles nesta sexta (17), ao puxar o trio ‘Vumbora’, aos 70 anos de idade, como se tivesse os mesmos 30 de 40 anos atrás, como bem descreveu os foliões do seu bloco, que esgotou em janeiro.

Antes de cantar, o artista agradeceu pela passagem positiva do tempo e pelo retorno ao Carnaval. “Foi duro, mas conseguimos. Saímos dessa e agora podemos estar aqui”, celebrou. Depois disso, foi hora de colocar bloco para voar, com a música “Voa voa”.

O público correspondeu pulando e cantando o mais alto que conseguiam. O casal Mônica Santos e Vinicius Lima, por exemplo, prometeram manter o ritmo até o final do circuito. O que, se dependesse de Bell, não seria fácil, fácil. “Ele canta como se ainda tivesse 30 anos, é impressionante. Seria um absurdo não fazermos jus a isso”, justificou a dupla.

É o que o David Pimenta, 40 anos, faz desde que nasceu. Ou melhor, desde antes de nascer, pois sua mãe estava no bloco curtindo quando sentiu as dores do parto dele, no domingo de Carnaval de 1983. Desde então, o folião nunca mais parou de acompanhar Bell, de shows a Carnaval.

Mesmo trabalhando embarcado em um navio, ele se organiza todos os anos para ver o artista puxar o bloco e descreve a paixão como algo inexplicável. “É destino. Como é que nasce no Carnaval e não é louco por esse artista? Impossivel”, descreve o fã.

