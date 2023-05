‘Foi o nosso pior jogo’, diz Renato Paiva sobre derrota do Bahia para o Santos

O Bahia apresentou o seu pior desempenho no Campeonato Brasileiro durante a derrota por 3×0 para o Santos. Quem afirma isso é o próprio técnico Renato Paiva. Após a partida na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (10), o treinador tricolor não poupou críticas ao futebol desempenhado pelo Esquadrão.

Paiva iniciou a sua análise explicando as cinco mudanças que fez no time titular, mas afirmou que as alterações não foram responsáveis pela baixa produtividade do time. Além de Everaldo e Jacaré, que machucados foram substituídos por Cicinho e Arthur Sales, Vitor Hugo entrou no lugar de Rezende, Acevedo na vaga de Yago, e Ademir ficou com a posição de Cauly.

“Duas [substituições] tinham que ser feitas, há o acréscimo de Acevedo, que costuma ser um titular. Depois a entrada de Chávez foi para refrescar o lado esquerdo, Matheus Bahia vinha de três jogos e é uma posição que exige esforço de quem joga ali. Vitor Hugo foi uma estreia para poupar o Rezende, um jogador que teve uma lesão recentemente e que estava sobrecarregado com os jogos. Eram mudanças que tínhamos que fazer e sábado já temos outro jogo”, disse.

“Não associo a exibição à questão das mudanças porque o jogo foi mal globalmente. É o pior jogo no Brasileirão. Já tivemos derrotas onde fomos competitivos, mas hoje, no primeiro segundo de jogo, eu vi como os jogadores abordaram a intensidade do jogo. Não me surpreendeu que com quatro minutos sofrêssemos um gol. Foi claramente uma questão de concentração, de foco dos jogadores. É parabenizar o Santos pela vitória, aproveitou o que nós não fizemos bem. Nós fizemos o nosso pior jogo no campeonato pois não atacamos bem, não defendemos bem e não construímos bem”, completou.

Renato Paiva chamou a atenção para a quantidade de erros técnicos cometidos pelo Bahia durante o confronto. O time errou muitos passes e praticamente não produziu no ataque. Na defesa, a equipe também cometeu falhas e o placar poderia ter sido ainda maior se o Santos tivesse sido mais eficiente.

“O passe errado [no primeiro gol do Santos] é do nosso meio-campo não tem a ver com a construção. Thaciano foi um dos melhores em campo no último jogo, não houve rotatividade e hoje ele estava no lance do primeiro gol. O número de erros técnicos no jogo foi absurdo, temos que refletir o que aconteceu. É de fato uma exibição muito ruim. Eu, como líder, defendo os meus jogadores até a morte, é reconhecer que foi uma má noite e daqui a dois dias temos o Flamengo em uma Fonte Nova lotada, e temos a obrigação de deixar pelo menos uma imagem de competição. Hoje não houve competição nem resultado”, afirmou o treinador.

O próximo compromisso do Bahia será contra o Flamengo. A partida será neste sábado (13), às 16h, na Fonte Nova. Os ingressos para o confronto estão esgotados. No duelo, Paiva poderá contar com Vitor Jacaré, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Everaldo, com uma pubalgia, será avaliado, mas não deve ter condição de jogo.