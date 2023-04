Fora da Globo, Cléber Machado é contratado pela Amazon Prime Video

O fim do contrato com a Rede Globo rendeu bons frutos para Cléber Machado. Após fechar com a Record TV para narrar as finais do Paulistão, o narrador esportivo foi contratado pela Amazon Prime Video para narrar a Copa do Brasil 2023. Ele fará sua estreia no próximo dia 11 e narrará um jogo por dia em 11, 12 e 13 de abril.

De acordo com a plataforma de streaming, Cléber Machado se junta a Rômulo Mendonça, contratado pelo Prime Video no início do ano, para dividir a transmissão de 16 jogos da Rodada 3 do campeonato.

“Narrar os jogos da Copa do Brasil com exclusividade para o Prime Video é uma grande honra para mim”, comemorou Machado.

“Estou extremamente feliz e empolgado em fazer parte deste time, viver um mundo vibrante e proporcionar aos espectadores a melhor experiência em transmissão de futebol. Vamos juntos nessa!”, completou.

Cléber Machado deixou a Globo após 35 anos de vínculo com o canal. A empresa confirmou a saída do narrador, mas fez questão de destacar que manterá as portas abertas para possíveis projetos no futuro.