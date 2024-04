Fora da Globo? Saiba se Ana Maria Braga será substituída por Eliana

Depois de Eliana anunciar publicamente que não renovará contrato com o SBT e a coluna Fábia Oliveira contar, em primeira mão, que a musa dos dedinhos está de malas prontas para a TV Globo, rumores de que Ana Maria Braga seria substituída começaram a circular na web.

Segundo o site Notícias da TV, Eliana ficaria no lugar da apresentadora do Mais Você, que deixaria a emissora após completar 75 anos. A publicação ainda destacou que a emissora carioca pretende colocá-la como umas das comandantes do Saia Justa, no GNT, depois da saída de Astrid Fontenelle.

Esta jornalista já havia adiantado com exclusividade que a porta de entrada de Eliana no canal dos Marinhos, seria a Globoplay e o GNT, justamente, para descansar a imagem que ainda está vinculada à emissora de Silvio Santos. Porém, o que sabe sobre a famosa à frente das manhãs da Globo ainda é uma incógnita.

Recentemente, o jornal Extra também revelou uma possível aposentadoria de Ana Maria, que inclusive, já estava buscando uma pessoa para ficar em seu lugar. De acordo com o veículo, Ana seguiria no ar até este ano. Na ocasião, a veterana negou:

“É muito triste quando uma notícia mentirosa se espalha. Não há fonte, não há checagem… Eu nunca me posiciono sobre fofocas, mas desta vez foi algo tão absurdo que eu precisei vir aqui falar com vocês. Não tenho planos de aposentadoria. E se um dia houver, vocês, que me acompanham há 30 anos e acreditam em mim, serão os primeiros a saber”.

Daniel Castro, colunista que confirmou as especulações, garantiu que o roteiro de Eliana na Globo começaria com o Saia Justa, numa espécie de transição, e depois incluiria outros projetos, até eventualmente substituir Ana Maria Braga. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, meus caros leitores!