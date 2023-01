Prefeitura de Teixeira de Freitas inicia pavimentação da Avenida das Galáxias nesta quinta (12); confira detalhes 

Pavimentação da Avenida das Galáxias (Foto: Wesley Morau)

Nesta quinta-feira (12), a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas deu início às obras de pavimentação da Avenida das Galáxias e ruas adjacentes do bairro Bonadiman. Estiveram presentes no evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, a primeira-dama Penélope Belitardo, o vereador e presidente da Câmara Municipal Tequinha Brito, os vereadores Luizinho, Mateus Guerra, Marquinhos, Jóris Bento Xavier, Ailton Cruz e Ailton Lacerda, Marcelo Teixeira, Toinzinho, Carmino Oliveira, Luciano Sales, Jucélio Conceição, Ronaldo Cordeiro e Antônio Coutinho; além da comunidade local.

Durante o evento, o prefeito Dr. Marcelo Belitardo assinou a ordem de serviço que inicia a obra, tão esperada pela população teixeirense. “Esse é um dia de alegria. Depois de todo o processo burocrático, desde a captação de recursos até a homologação do projeto, vamos entregar uma obra essencial e necessária ao conforto da população. Com a trégua das chuvas, o serviço será executado de forma acelerada, sem intercorrências. Essa obra é da gestão para cada morador da cidade, principalmente aos que moram aqui”.

Assinatura da ordem de serviço para obras na Avenida das Galáxias (Fotos: Wesley Morau)

Inicialmente, a ação vai se concentrar em toda a Avenida das Galáxias (com a implementação de canteiro central, paisagismo, ciclovia, passeios com acessibilidade e sinalização) e em ruas próximas, também localizadas no Bonadiman, com a extensão do serviço alcançando bairros fronteiriços.

Renders do projeto e mapa da área a ser pavimentada (Créditos: Maicon Rios)

“O projeto foi elaborado considerando a complexidade do perímetro, com cerca de 5,5 quilômetros de pavimentação, abraçando não só a avenida como ruas próximas”, destacou Maicon Rios, arquiteto da Secretaria de Projetos Estratégicos, responsável pela obra.

Tequinha Brito, presidente da Câmara Municipal, destacou o trabalho conjunto do Executivo e Legislativo para a concretização da pavimentação. “Este é um momento de união em prol de Teixeira de Freitas. Sabemos da problemática das chuvas no local, e os moradores só têm a ganhar com essa obra grandiosa”.

Assinatura da ordem de serviço para obras na Avenida das Galáxias (Fotos: Wesley Morau)

Já havia previsão da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) para realizar a drenagem e esgotamento sanitário nesta região após a limpeza da avenida e ruas abarcadas. Assim, todo o projeto foi discutido entre a gestão municipal e a empresa, que fará a obra em paralelo com a pavimentação sem trazer prejuízos ao serviço.

“Passo na avenida mais de dez vezes por dia, e quando chove a situação fica muito complicada, praticamente não conseguimos nos locomover”, explicou Gilmar Silva, morador do Kaikan Sul que trabalha com motoentrega em Teixeira de Freitas. ” Essa pavimentação é uma conquista para todos nós”. Já Vera Lúcia, proprietária de restaurante local, ressaltou a importância da ação ao estabelecimento: “isso vai trazer melhorias para gente em termos de clientela, limpeza; enfim, é um sentimento de esperança que tínhamos disso acontecer. Esperamos essa obra por muito tempo“.

Pavimentação da Avenida das Galáxias (Fotos: Wesley Morau)

“Essa é uma resolução a um anseio antigo de todos nós, resultado do trabalho harmônico entre toda a administração, juntamente com o poder Legislativo”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. Ele mencionou, também, mais obras que serão apresentadas ao longo do ano, dentre elas a drenagem e pavimentação no entorno do Shopping Teixeira Mall e Praça Hilton Chicon. “Minha maior satisfação é ver a cidade evoluir e prosperar. Quando mudamos a cidade, mudamos a vida das pessoas”.

Assinatura da ordem de serviço para obras na Avenida das Galáxias (Fotos: Wesley Morau)

O post Prefeitura de Teixeira de Freitas inicia pavimentação da Avenida das Galáxias nesta quinta (12); confira detalhes apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.