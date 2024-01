Cachaça, pneus, videogame: bens retidos no Aeroporto JK somam R$ 19 mi

Bebidas alcóolicas, pneus, videogames e até embarcações foram apreendidas pela Alfândega do Aeroporto Internacional de Brasília em 2023. Os itens confiscados no ano somam mais de R$ 19 milhões.

Considerando a quantidade, os itens mais constantes entre as apreensões feitas pela Alfândega de Brasília são cigarros. Apenas no ano passado, 555,4 mil maços no Aeroporto de Brasília; 24,4 mil cigarros eletrônicos; e 21 mil acessórios de cigarros eletrônicos. Todos esses objetos valem, juntos, R$ 5,8 milhões.

Celulares são os segundos na lista de itens mais apreendidos. Ano passado, a alfândega da capital federal arrestou 2.688 smartphones que, juntos, valiam mais de R$ 6,6 milhões.

Entre os videogames, houve a apreensão de 51 unidades que somam R$ 19,9 mil.

Mais de 3 toneladas de drogas são apreendidas no Aeroporto JK por ano

Itens inusitados no aeroporto A lista de objetos retidos pela alfândega conta com itens como bolas esportivas, calçados e roupas. No total, foram tomadas 24 bolas esportivas; 2.467 calçados; e 7.680 roupas — os vestuários somam R$ 594.562.

Carros, pneus e embarcações também entram na mira da alfândega. Em 2023, houve a apreensão de nove aeronaves e embarcações; 32 veículos; 8 pneus; e 6,8 mil eletroeletrônicos.

Veja a lista completa:

Apreensão de objetos De acordo com a Receita Federal, órgão a que a Alfândega pertence, compras feitas em sites de outros países, ou produtos comprados em viagens no exterior, quando chegam ao Brasil precisam passar pela alfândega e atender à legislação.

A conferência aduaneira na importação internacional tem por finalidade identificar o importador, verificar a mercadoria e as informações relativas a ela, classificação fiscal, quantificação e valor, além de confirmar o cumprimento de todas as obrigações, fiscais e outras.

Os itens abaixo são proibidos de entrar no país como bagagem:

Cigarros e bebidas fabricados no Brasil, destinados à venda exclusivamente no exterior; Cigarros de marca que não seja comercializada no país de origem; Réplicas de arma de fogo; Espécies animais da fauna silvestre sem um parecer técnico e licença; Espécies aquáticas para fins ornamentais e de agricultura, sem permissão do órgão competente; Produtos falsificados e/ou pirateados; Produtos contendo organismos geneticamente modificados; Os agrotóxicos, seus componentes e afins; Mercadoria atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem pública; e Substâncias entorpecentes ou drogas. Já os produtos permitidos em bagagens precisam cumprir algumas regras. Veja algumas:

Bebidas alcoólicas: 12 litros no total Cigarros de fabricação estrangeira: 10 maços, no total, contendo cada um 20 unidades Charutos ou cigarrilhas: 25 unidades no total Fumo: 250 gramas no total Outros bens que tenham valor inferior a US$ 10: até 20 unidades, no máximo 10 idênticos; valor inferior a US$ 5: até 20 unidades, no máximo 10 idênticos.