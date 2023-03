Fora do Nordestão, Bahia vira a chave e foca nas finais do Baiano

A Copa do Nordeste ficou no passado e o Bahia mira agora as finais do Campeonato Baiano para amenizar o início ruim na temporada 2023. Depois de vencer o CRB por 3×0 na despedida do torneio regional, o Esquadrão virou a chave para a decisão do estadual.

Neste domingo (26), o tricolor encara o Jacuipense no primeiro jogo da final do Baiano. A partida de ida será no estádio Eliel Martins, às 16h. Os ingressos para o duelo com mando do Jacupa estão à venda.

Enquanto o clube do interior alcança a sua segunda final e busca a primeira conquista do Baianão, o Esquadrão tenta recuperar a hegemonia na competição. O clube da capital é o maior vencedor do torneio, com 49 títulos.

Nos últimos dois anos, o tricolor ficou pelo caminho e não chegou às finais. Agora, o técnico Renato Paiva espera dar a volta por cima para faturar o 50º título estadual.

“Estamos agora perto de conquistar um título que o clube não ganha há dois anos (Campeonato Baiano). É um título importante. Quem quiser desvalorizar, que desvalorize. O estadual é desvalorizado quando se ganha, mas quando se perde tem o peso de despedir treinadores”, analisou o treinador após a vitória sobre o CRB.

O elenco tricolor terá três dias de preparação até o primeiro jogo da final. Nesta quinta-feira (23), o grupo volta aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo. Diante do Jacuipense, Renato Paiva não poderá utilizar o volante Yago e o atacante Arthur Sales. Eles não estão inscritos no Baianão.

Expulso na goleada sobre o Itabuna, na semifinal, o meia Daniel também está fora do primeiro jogo. A partida de volta da decisão será no dia 2 de abril, um domingo, às 16h, na Fonte Nova. O Bahia tem a vantagem de decidir em casa por ter feito a melhor campanha.