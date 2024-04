Bolsonaro participa de carreata com Caiado antes da Agrishow

Governador de Goiás, que é pré-candidato à Presidência em 2026, tem participado de atos ao lado do ex-chefe do Executivo

Bolsonaro (à esq) e Caiado (à dir) participaram de uma carreata em Ribeirão Preto (SP) neste domingo; na imagem; Caiado e Bolsonaro no Palácio do Alvorada Sérgio Lima/Poder360 – 6.out.2022|

PODER360 28.abr.2024 (domingo) – 13h08



O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) participou de uma carreata ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), em Ribeirão Preto (SP) neste domingo (28.abr.2024). O ex-chefe do Executivo está na cidade para participar da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), uma das principais feiras agrícolas do país.

Caiado anunciou que pretende concorrer à Presidência da República em 2026 pelo União Brasil. O governador de Goiás tem participado de eventos ao lado de Bolsonaro, que está inelegível até 2030. Em fevereiro, o chefe do Executivo de Goiás esteve no ato convocado pelo ex-presidente na avenida Paulista, em São Paulo.

Assista (6min40s):



A Agrishow terá uma abertura privada neste domingo com os ministros Carlos Fávaro (Agricultura) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), para contato com expositores antes da abertura ao público.

Jair Bolsonaro (PL) participará do evento na 2ª feira (29.abr). Em 2023, Fávaro deixou de ir ao evento por causa da presença do ex-presidente. A alternativa para evitar constrangimento neste ano será ter representantes do governo na abertura oficial, na véspera, e Bolsonaro no dia seguinte.

A 29ª edição da Agrishow será realizada de 29 de abril a 3 de maio. A expectativa é de que o evento receba mais de 195 mil visitantes neste ano, entre pequenos, médios e grandes produtores rurais, além de profissionais e técnicos do agronegócio. Estão previstas mais de 800 marcas expositoras nacionais e internacionais, das quais 100 são estreantes.

Eleição em Ribeirão Preto A cidade tem ao menos 8 pré-candidatos à prefeitura nas eleições municipais neste ano. O atual prefeito, Duarte Nogueira (PSDB), está no seu 2º mandato.

Leia os nomes cotados:

Coronel Usai (Podemos) – advogado e professor; Daniel Gobbi (Progressistas) – vice-prefeito de Ribeirão Preto; Igor Oliveira (MDB) – vereador; Isaac Antunes (PL) – presidente da Câmara Municipal; Jorge Roque (PT) – advogado; Marco Aurélio Martins (Novo) – empresário; Mauro Inácio (Psol) – professor; Suely Vilela (PSB) – ex-reitora da USP. Na última eleição, 467,7 mil pessoas estavam aptas a votar em Ribeirão Preto. De acordo com o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2022, o município tem 698,6 mil habitantes.