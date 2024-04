Exclusivo: saiba os bafos do festão de aniversário de André Ramos

André Ramos comemorou seus 49 anos com um festão daqueles em sua casa, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, na noite de sábado (27/4). E esta colunista que vos escreve traz detalhes exclusivos para vocês, queridos leitores.

A mansão, onde ele mora desde que nasceu, inclusive, passou por uma reforma onde duas novas salas — uma de jantar, no primeiro andar e outra de estar, no segundo andar, foram inauguradas na mesma data. A casa, palco de tantas festas memoráveis, também ganhou um tratamento acústico poderoso, com todas as janelas muito bem vedadas. Isso garantiu o conforto dos vizinhos e fazia com que do lado de dentro da casa, a pista de dança e, do lado de fora, só se ouvisse o canto dos pássaros do Alto Gávea.

Em um bate-papo com a coluna, o aniversariante falou sobre o evento: “Receber os amigos e celebrar a vida são dois dos maiores prazeres que tenho”, declarou André, considerado por muitos um dos maiores anfitriões do Rio.

A festança, com cerca de 300 convidados em traje black tie — smoking para os homens e longo para as mulheres — foi daquelas que o Rio não vê com tanta frequência nos dias de hoje. No buffet, cascatas de camarão VG, ostras vindas especialmente de Santa Catarina e uma estação de ceviche (com opções de salmão, peixe branco e camarão) feitos na hora, fizeram o society carioca deixar a dieta de lado.

Monique Evans e a noiva

Ana Botafogo

Monique Evans, André Ramos e Isabel Fillardis

André Ramos

André Ramos e seus convidados

Pikachu de André Ramos

Além de nomes da alta sociedade e da política, passaram por lá artistas como Isabel Fillardis, Monique Evans, Maria Zilda Bethlem, Rosamaria Murtinho e a bailarina e jurada do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, Ana Botafogo.

Faltando menos de um mês para se casar com a DJ Cacá Werneck, Monique Evans e a noiva davam beijos sem ter fim no meio da pista de dança: “Ela é o amor da minha vida, estou contando as horas para subir ao altar. Apesar de já ter namorado muito e ter dois filhos, nunca me casei. Vai ser a primeira vez com festa, igreja e tudo o que tenho direito”, afirmou Monique, musa de várias gerações e que já foi um dos maiores símbolos sexuais do país.

Já Isabel Fillardis revelou a expectativa para o fim de Renascer e fez mistério sobre os boatos que surgiram de que ela faria uma participação na reta final da novela que a consagrou: “Seria uma grande honra e uma emoção sem tamanho”, despistou a atriz, que após se recuperar de um câncer na língua que quase a impediu de voltar a cantar e até falar normalmente, voltou aos palcos e tem rodado o país com seu novo show.

Maria Zilda Bethlem confidenciou que está finalizando sua biografia, que ela mesmo está escrevendo e será lançada em breve. Ao lado dela, Edgar Moura Brasil, viúvo do autor Gilberto Braga, esclareceu o motivo de ser contra o remake de Vale Tudo, novela que foi um dos maiores sucessos do saudoso autor e que a Globo quer relançar em breve.

“Não se remonta um clássico, sabe? O mundo mudou, os tempos são outros, os atores são outros e acho que não deveria ser feito”, analisou Edgar.

Também chamava a atenção a atriz Rosamaria Murtinho, do alto dos seus 91 anos, “andando de salto, subindo e descendo escada, “com tudo em cima”, como ela mesma estava declarando para quem a elogiava.

Ao ser questionada sobre o segredo, a atriz ensinava: “É não parar, não passar um dia sequer à toa, sem planos, sem compromissos. Não paro um minuto e acho que é esse o segredo”, pontuou.

Já era madrugada quando um gigantesco bolo, com oito andares, foi posicionado na sala. Após o “Parabéns pra Você”, um Pikachu gigante surgiu entre os convidados, fazendo performances divertidíssimas. É que André é fã do personagem e faz sucesso nas redes sociais ao postar seu Pikachu miniatura, de pelúcia, o acompanhando onde quer que vá — seja num dos muitos jantares elegantes da alta sociedade ou num voo de primeira classe entre Rio e Paris.

A comemoração só terminou quando a manhã de domingo (28/4) se iniciava e os últimos convidados deixaram a casa. Isso é o que a coluna chama de festa de arromba!