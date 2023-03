Foragido da Justiça de SP por ocultação de cadável é capturado na RMS

Um homem com mandado de prisão por roubo e ocultação de cadáver foi preso por equipes da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Itinga), na terça-feira (28), na localidade do Condomínio Dona Lindú, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O preso estava foragido da Justiça de São Paulo.

A captura do suspeito foi feita após abordagem pessoal. O homem aparentou nervosismo com a chegada dos policiais. O major Enaldo Araújo, comandante da 81ª CIPM, esclareceu que o documento do homem era de junho do ano passado.

“Estávamos na região realizando uma patrulha de rotina, quando ele foi abordado. O mandado é referente ao não retorno do foragido ao regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária, em Valparaíso, no estado de São Paulo. Sendo assim, o encaminhamos à Polinter, onde ele ficou à disposição da Justiça”, finalizou.