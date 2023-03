Dupla é presa por suspeita de cortar dedos e estuprar idosas no oeste da Bahia

Dois homens foram presos, na quarta-feira (22), em Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia, por suspeita de torturarem e estuprarem duas idosas. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em dezembro de 2022.

De acordo com informações da TV Oeste, os criminosos invadiram uma casa na zona rural do município e atacaram as idosas. Elas foram espancadas, torturadas e tiveram os dedos cortados. Os dois ainda roubaram a TV, celulares e outros objetos das vítimas.

As prisões foram realizadas em cumprimento aos mandados expedidos pela Vara Criminal de Santa Maria da Vitória. Um dos suspeitos foi localizado em Canápolis e o outro na zona rural de Santa Maria. Os homens responderão pelos crimes de estupro, roubo e lesão corporal.