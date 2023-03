Forbes, recordes e sucesso: os fatos que mostram por que Xuxa é Rainha

Xuxa completa 60 anos de idade nesta segunda-feira (27/3). Somente na televisão, são mais de 40 anos. Na música, é recordista em vendas. No cinema, campeã de bilheteria. No entanto, sua trajetória vai muito além dos números. Não é à toa que é dona do título de Rainha (e não somente dos baixinhos). Xuxa coleciona feitos e rupturas, foi desbravadora, revolucionária, ditou tendências, mais que despertou interesse e influenciou e segue influenciando.

Revolucionou a TVFoi com seu jeito espontâneo que Xuxa despertou a atenção da Globo em sua estreia na TV, ainda na Manchete, com o Clube da Criança, em 1983. Com o campeão de audiência Xou da Xuxa, estreou no canal da família Marinho e implementou sua revolucionária forma de fazer TV. Enquanto o habitual eram bonecos e personagens no comando e uma linguagem quase lúdica (para não dizer que havia uma tentativa de subestimar a inteligência dos pequenos), Xuxa foi ela mesma e apostou de uma linguagem de igual para igual.

Xuxa [email protected]/Instagram/Reprodução

A modelo estrela a campanha para conscientizar as mulheres sobre o câncer de [email protected]/Instagram/Reprodução

Xuxa Meneghel em dois momentos na TVDivulgação/Globo

[email protected]/Instagram/Reprodução

Em 2015, a Rainha dos Baixinhos foi contratada pela RecordReprodução

Hebe Camargo era a musa inspiradora da apresentadora infantil. Programa da Xuxa em 1993Reprodução

Xuxa faz maquiagem Instagram/Reprodução

O Xou da Xuxa ia ao ar na TV [email protected]/Instagram/Reprodução

ÍconeÉ indiscutível que Xuxa é uma das personalidades mais conhecidas do Brasil. Não há qualquer exagero em colocá-la na mesma prateleira que nomes como Silvio Santos, Faustão e Pelé. Afinal, é difícil encontrar alguém que não os conheça.

Em uma de suas fases mais emblemáticas, no começo dos anos de 1990, com um programa diário na TV e alcançando mais de 100 milhões de telespectadores todos os dias, Xuxa foi considerada uma das celebridades mais bem pagas do mundo. Ela entrou para a lista da Forbes como a primeira latino-americana no ranking.

Por 20 anos, foi a maior celebridade do país. Tudo o que fazia, virava notícia. Ao lado de Pelé, por exemplo, com quem namorou entre 1981 e 1986, estampou inúmeras capas de revistas. Juntos, estrelaram diversos comerciais de TV. Eles formaram um dos casais mais marcantes de todos os tempos.

SashaXuxa precisou lidar com a crítica durante sua gestação. A apresentadora sonhava em ser mãe, porém, Luciano Szafir, seu namorado na época, queria se casar antes, o que foi recusado por ela, que não tinha este sonho. Apesar disso, ela engravidou e Sasha nasceu no dia 28 de julho de 1998. Foi um dia histórico. O parto foi transmitido no Jornal Nacional, durante uma reportagem de 10 minutos.

PolitizadaCom o passar dos anos, Xuxa encarou uma transição natural de público e também de imagem. Tudo isso ficou ainda mais evidente após sua saída da Globo depois de 29 anos junto a sua ida para a Record TV. Ao longo de quase três décadas de Globo, ela tinha seus passos bastante roteirizados, algo até natural para tudo que representava.

No entanto, em um novo momento de sua carreira, Xuxa percebeu a importância de sua voz e o poder de sua credibilidade conquistada durante décadas. A artista, que até então era colocada à frente apenas de causas unânimes, como a infantil e a animal, adotou uma postura mais enfática contra o preconceito, a favor de minorias e ativa politicamente.

RainhaNeste momento, dia do aniversário de Xuxa, vale resgatar parte de um texto publicado anteriormente pela coluna LeoDias, mais precisamente quando foi anunciada sua saída de forma fixa da TV aberta, diante da decisão pela não renovação de seu contrato com a Record TV, em 2021:

O curioso é que grandes ídolos, com o passar do tempo, se isolam, tornam-se mais excêntricos e não conseguem levantar bandeiras em nome daquilo que eles têm de mais precioso, a própria imagem.

Basta pensar naqueles que intitulamos como “reis”. A majestade não lhes trouxe evolução e não souberam usar a enorme voz em busca de uma sociedade melhor. Xuxa, não. Ela dá a cara a tapa. Concorde ou não, ela tem uma causa pacifista, humanitária e inclusiva. Não fica do alto do seu castelo como uma rainha intocável.

