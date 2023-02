Fórmula 1: veja todos os carros da temporada 2023

A Fórmula 1 2023 começa dia 5 de março no Grande Prêmio do Bahrein. No aquecimento para a maior temporada da história da categoria, as equipes apresentaram ao longo de fevereiro os novos carros que vão percorrer o mundo ao longo das 23 corridas programadas.

Com os carros apresentados, os treinos de pré-temporada serão entre os dias 23 e 25 de fevereiro, na pista de Sakhir, a mesma que receberá o GP do Bahrein.

Atualizações no carro

Em comparação à temporada de 2022, as atualizações nos carros foram discretas e se concentram nos assoalhos, para tentar diminuir os impactos do porpoising e do bouncing – problemas enfrentados por várias equipes na temporada passada.

Para evitar os “quiques”, os carros estarão um pouco mais altos: os assoalhos estarão a 15mm de altura do chão e no máximo 5mm de desvio em relação ao solo. Na temporada passada, esses valores eram de 8mm e 12mm, respectivamente.

Visualmente, as principais mudanças estão nas asas dianteiras e nos retrovisores. Nas asas, há novas restrições e nas bordas verticais internas dos endplates (placas verticais nas pontas das asas). Os espelhos também estão ligeiramente maiores: de 150 mm, eles foram para 200 mm.

Pensando na segurança do esporte, o roll hoop – santantônio que fica acima da cabeça dos pilotos – também sofreu modificações. Após o grave acidente que Guanyu Zhou sofreu no GP da Inglaterra de 2022, atualizações visando a segurança foram consideradas necessárias. Para 2023, a peça deverá ser capaz de suportar cargas mais pesadas, resistir a um impacto de até 15G com o solo e aguentar impactos em diferentes direções.

Por fim, a Pirelli também trouxe uma novidade. A fornecedora oficial da F1 trouxe um novo tipo de pneu para a categoria, chamado C0.

O C0 será o composto mais duro da Pirelli, que vai do C0 ao C5. Ele foi projetado para fornecer resistência máxima ao calor e será usado nos circuitos em que a temperatura do solo estiver muito quente.

Calendário da Fórmula 1

A temporada de 2023 será a maior temporada da história da Fórmula 1. Com 23 corridas, a maior categoria do automobilismo mundial irá acelerar em quatro continentes até o fim de novembro.

As luzes vermelhas apagarão pela primeira vez no GP do Bahrein, no dia 5 de março. Dentre as novidades no calendário, estão o GP de Las Vegas, terceira corrida nos Estados Unidos e o retorno do GP do Catar, ausente em 2022 devido à Copa do Mundo.

O Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, será em 5 de novembro. Este ano, a etapa teve seu horário de largada antecipado de 15h para 14h.

Confira o calendário completo: