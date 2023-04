Fortes chuvas atingem o Rio de Janeiro e geram transtorno para moradores

As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro neste final de semana causaram muitos transtornos para moradores e motoristas. A chuva se intensificou na zona oeste, na zona norte, na zona sul e no centro da capital carioca e, em menos de oito horas, choveu mais de 74 mm. Diversos bolsões d’água se formaram, principalmente na zona sul, com a água invadindo diversas casas. Nas comunidades e favelas, a Defesa Civil atuou com ativação de sirenes para evitar mais acidentes e alertar sobre riscos de deslizamentos. Na região dos Lagos também foram registradas grandes chuvas, assim como na região Serrana, especialmente em Petrópolis, cidade que foi castigada pelas chuvas em 2022. A orientação da Marinha é para que as pessoas evitem a praia, porque, durante toda a semana, o mar esteve agitado e, por todos os dias, a bandeira vermelha foi adotada. Ainda há a presença de turistas na cidade. O Centro de Operações continua fazendo o monitoramento e fiscalização da situação.

Leia também

Lula completa cem dias de governo com entraves na economia, atrito com o BC e políticas públicas recicladas



Presidente do PL deve passar por cateterismo nesta segunda-feira



*Com informações do repórter Mateus Koelzer