Fotoproteção evita formação de rugas, sulcos e flacidez de tecido

Esteticista e cosmetóloga explica porque o sol em excesso pode prejudicar a pele

O verão já está ai e, com ele, dias de muito sol. Nesta época do ano é ainda maior a necessidade de proteger a pele, que costuma ficar muito mais exposta.

Segundo a Dra. Fernanda Sanches, CEO da Cosmobeauty e especialista em cosmetologia, o sol traz inúmeros benefícios para a saúde em geral, mas quando tomado de forma desmedida ou sem os cuidados prévios ele pode acarretar diversos problemas. “O sol traz, de forma silenciosa, a médio e longo prazos, muitos prejuízos envolvendo a parte de ação deletéria, na constituição de colágeno e elastina, trazendo a formação de rugas, sulcos e flacidez de tecido”, afirma.

A especialista também explica que uma exposição solar exagerada pode prejudicar a coloração da pele, uma vez que estimula em demasia a melanina. “Trata-se de uma proteína importante, mas em níveis alterados pode trazer a oferta de hiperpigmentações de forma geral e, principalmente, as melanoses solares, que depois precisam de tratamentos muitas vezes complexos”.

De acordo com a Dra. Fernanda, não há tratamento de sucesso para a pele sem proteção solar adequada. “Tudo começa com uma boa fotoproteção e, com o avanço da cosmetologia, não existe mais desculpa para alguém não usar protetor solar. Na Cosmobeauty, por exemplo, temos uma linha gigantesca de fotoprotetores, que varia desde texturas mais leves e ultrafinas, até texturas em base mais creme ou gel creme, com cor, sem cor, e que certamente se adequam a qualquer tipo de pele”, conta.

Ela ressalta que qualquer produto da linha Cosmobeauty tem até 18 horas de fotoproteção, “Ou seja, eles protegem a pele por até 18 horas, gerando uma grande oferta de escudo de proteção. E, além de protegerem contra a radiação UVA, UVB, raio infravermelho, luz visível, ainda garantem ação antipoluição, rejuvenescedora e até clareadora”, explica.

Para a Dra. Fernanda, quem pretende aproveitar bem o verão e todos os benefícios que o sol traz, tem diversas alternativas para fazer isso com a proteção necessária. “Muitas vezes esquecemos que os efeitos causados pela exposição solar aparecerão mais para frente, por isso o ideal é utilizar o protetor solar desde já para prevenir problemas como o envelhecimento precoce e as indesejadas manchas e melasma. Certamente a pele vai agradecer no futuro!”, finaliza.

