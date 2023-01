Fotos: conheça Lucas, irmão de Silva e suposto affair de Juliette

Campeã do BBB21, Juliette Freire estaria conhecendo melhor Lucas Silva. Os dois estão no pré-Réveillon de Maracaípe, em Pernambuco 31/12/2022 15:00, atualizado 31/12/2022 15:01

Juliette está em Maracaípe, Pernambuco, curtindo o pré-Réveillon com alguns amigos e, entre eles, Lucas Silva, apontado como o novo affair da campeã do BBB21. Irmão do cantor Silva, namorado de Thales Bretas, o rapaz é responsável por escrever alguns hits do cantor.

De acordo com o Jornal Extra, os dois estavam acompanhados durante o festival. Segundo o IG, os dois já estão se conhecendo há um tempo. Lucas Silva é empresário do irmão e seria uma paquera antiga da cantora, mas agora o romance parece estar mais perto de acontecer. Embora os dois não tenham sido clicados juntos, Juliette e Silva compartilharam fotos se divertindo após shows do cantor.

Pouco conhecido no mundo das celebridades, Lucas é discreto nas redes sociais. O empresário gerencia a carreira de Silva e ainda é responsável por criar vários hits do cantor. Aos 39 anos de idade, o affair de Juliette tem um filho, Pedro, de seis anos de idade, e posta diversos cliques ao lado dele.

Quando não está no trabalho, Lucas curte a natureza, sol e praia. Em seus cliques no Instagram, o empresário publica inúmeras imagens curtido a vida.

