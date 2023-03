Rodolffo comenta affair com Juliette pós-BBB: “Teve um negocinho”

O ex-BBB Rodolffo participou do programa Pânico nessa quarta-feira (30/3), e comentou sobre seu affair com Juliette após o BBB21, edição do programa que os dois participaram. Enquanto eles estavam no reality, apesar de não terem ficado, sempre flertavam e até fizeram o público “shippar” o casal.

Ao ser questionado sobre a relação com a cantora, Rodolffo confirmou que rolou um affair pós-programa. “Teve um negocinho depois, coisa de gente que tava querendo se divertir”, confessou.

Além disso, ele aproveitou para defender a vencedora da edição ao rebater um comentário de Emílio Surita, que disse que Juliette “não canta nada”. “Ela canta bonito sim”, opinou o artista.

Juliette e Rodolffo

Juliette e RodolffoReprodução/Twitter

Juliette e Rodolffo RED

Juliette e Rodolffo no BBB21TV Globo/Reprodução

Juliette e Rodolffo

Eles chegaram a gravar um vídeo juntosReprodução/Twitter

Israel, Rodolffo e Juliette

Israel, Rodolffo e JulietteReprodução/Instagram

Antes disso, Juliette já havia confirmado a “paquera” com Rodolffo em entrevista à Band FM. “A gente ficou bem colega, a gente se encontrou duas vezes, deu uma paquerada, mas depois, passou. Foi uma paquerada rápida. A gente se fala, a gente é amigo, por enquanto é só isso”, contou.