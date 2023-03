Fred vence prova de sorte e é o oitavo líder do BBB23

Fred é o novo líder da semana no BBB23. Ele fez o maior número de pontos em uma prova de sorte realizada na noite dessa quinta-feira (2/3) e conquistou mais alguns dias no programa, além do poder de mandar alguém direto para o paredão.

A prova que definiu quem quem seria o oitavo líder do programa simulava uma batalha naval, ou campo minado. A ideia era encontrar sanduíches em um campo com casas que variavam de A a J e de 1 a 12. Mas ele precisou de muita sorte para se tornar o novo líder.

Prova do Líder do BBB23Foto: Globo/Reprodução

Fred fez 7 pontos na provaFoto: Globo/Reprodução

Prova do Líder do BBB23Foto: Globo/Reprodução

A dinâmica simulava uma batalha naval Foto: Globo/Reprodução

Domitila foi vetada pela última líder, Bruna GriphaoFoto: Globo/Reprodução

Key e Black também ficaram de fora porque estão no paredãoFoto: Globo/Reprodução

Ricardo Alface no BBB23Foto: Globo/Reprodução

Aline do BBB23Foto: Globo/Reprodução

No primeiro tabuleiro, Fred fez sete pontos primeiro, mas Aline empatou o jogo com o youtuber. Eles disputaram a liderança em um novo tabuleiro e quem fizesse três pontos primeiro, ficava com o colar da semana. O ex de Bianca Andrade fez três pontos antes que sister acertasse um.

Três dos brothers não participaram da dinâmica. Cezar Black ficou em último lugar na última disputa pela liderança e já estava de fora, mas também não poderia participar por estar no paredão. Key Alves também ficou de fora porque foi indicada ao paredão por Guimê depois que ele atendeu o Big Fone nessa quarta-feira (1º/3). Domitila foi vetada pela última líder, Bruna Griphao, e também ficou de fora.

A escolha do VIP da semana também foi apertada. Fred tinha apenas quatro pulseiras, sendo uma dele, e levou Aline, Bruna e Larissa com ele para a mordomia.