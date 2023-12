BBB24: Saiba quanto Tadeu Schmidt vai ganhar para apresentar o reality

Reprodução/Instagram

1 de 1 Print de um vídeo de Tadeu Schmidt – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramTadeu Schmidt assumiu o Big Brother Brasil na 22ª edição, após a saíde de Tiago Leifert, e já estaria garantido no reality show da Globo até 2025. O apresentador conta com um salário na casa dos seis dígitos, mas, de acordo com o colunista André Romano, do Notícias da TV, esse valor poderia passar dos milhões durante o programa.

O jornalista contou que Tadeu recebe R$ 400 mil mensais na emissora, mas esse valor chegaria aos R$ 2 milhões durante a exibição do programa. Isso porque o apresentador tem direito a uma porcentagem das publicidades do programa.

Emanuel Tadeu Bezerra Schmidt tem 47 anos, é jornalista e apresentador. Nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, mas foi criado em Brasília, no Distrito Federal

É casado com Ana Cristina Schmidt, com quem tem duas filhas: Laura Schmidt, de 17 anos, e Valentina Schmidt, de 19 anos

Membro de uma família de atletas, tinha o sonho de ser jogador de vôlei e seguir os passos dos outros esportistas da família. Contudo, após ser cortado da seleção brasileira infanto-juvenil, desistiu dos esportes e ingressou na faculdade de jornalismo na capital Federal

Tadeu é irmão de Oscar Schmidt, jogador de basquete, tio de Bruno Schmidt, jogador de vôlei de praia e campeão olímpico, e filho de Oswaldo Heidi Schmidt, atleta do Fluminense

Começou a carreira jornalística ainda na faculdade. Passou pela Radiobrás, Rádio Nacional e conseguiu uma vaga na TV Nacional, onde teve o primeiro contato com o trabalho de repórter

Após se formar, foi trabalhar no DFTV e logo mostrou talento para a cobertura de esportes. Em 2000, foi cobrir a Stock Car em diferentes estados do Brasil e, com o sucesso que fez durante o período, foi convidado para integrar a equipe do Esporte Espetacular e da Globo Esporte, no Rio de Janeiro

Com a conquista, passou a realizar grandes coberturas esportivas, como a Fórmula 1 e Copa do Mundo de 2006

Sempre bem-humorado, Tadeu foi convidado a apresentar o bloco de esportes do Bom dia Brasil, da Globo, em 2005. Pouco tempo depois, ficou à frente do bloco de esportes do Fantástico e fez história com a ideia dos cavalinhos e com o quadro Bola Cheia, Bola Murcha

Desde então, a carreira do jornalista decolou. Em 2007, ganhou um programa na Globo News, foi âncora na apresentação dos Jogos Olímpicos de Pequim, premiado como o melhor jornalista esportivo de TV e, em 2011, assumiu oficialmente o comando do Fantástico ao lado de Renata Vasconcellos

Em 2018, Tadeu foi cobrir a Copa do Mundo da Rússia. Mesmo do outro lado do mundo, apresentou o Fantástico diretamente de Moscou. Nesse período, fazia dupla com Poliana Abritta, que substituiu Renata Vasconcellos em 2014

Com a criação de diferentes quadros que envolviam os telespectadores, o apresentador foi deixando sua marca no programa dominical e conquistando a simpatia do público

Em 2021, no entanto, deixou o Fantástico para assumir o comando do maior reality show do país: o Big Brother Brasil, atualmente em sua 22ª edição

A contagem regressiva para o BBB24 começou. No Instagram, Tadeu Schmidt e a Globo revelaram a inspiração para a decoração da casa mais vigiada do Brasil para a nova edição. O reality show tem estreia marcada para o dia 8 de janeiro.

O vídeo, publicado no Instagram (confira aqui), mostra o apresentador com um layout antigo da casa. Entretanto, em frente a uma tela verde, ele vai mudando a decoração e dá um spoiler sobre o que os novos participantes vão encontrar. “Fabuloso”, diz Tadeu.

“Eu já posso imaginar esse novo lugar e vocês, pescaram? Até dia 8”, completa o comunicador. Na legenda, entretanto, a emissora revela as inspirações para a residência. “Todos prontos para o mundo encantado do BBB24? Uma casa novinha tá vindo aí e ela é inspirada nos contos de fadas. Falta 1 mês para a nova temporada! Bora?”, completou.