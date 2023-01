Frente fria chega em São Paulo e deve derrubar temperatura nesta quinta

Uma frente fria chegou em São Paulo nesta quarta-feira, 4, e avançou sobre o Estado. Junto com ela, houve pancadas de chuvas durante todo o dia. O tempo deve se manter instável nesta madrugada com chuvas intermitentes e volumosas e ascende o alerta para enchentes e deslizamentos. E os paulistanos precisarão tirar o casaco do armário mais cedo. De acordo com o Climatempo, a queda nos termômetros deve ser mais sentida nesta quinta-feira, 5, com mínima de 17ºC e máxima de 23ºC. A previsão indica chuva durante o dia e a noite, assim como na sexta-feira, 6. A mínima será de 17ºC e a máxima de 32ºc. No sábado, 7, o tempo deve ser nublado, com mínima de 16ºC e máxima de 23°C, podendo haver garoa durante o dia e a noite. O sol deve reaparecer na capital apenas no domingo, 8, mas entre nuvens. O instituto ainda prevê pancada de chuvas ao longo do dia. Mínima de 16ºC e máxima não passa de 24ºC. O Corpo de Bombeiros de São Paulo registrou, até o início da noite desta quarta-feira um desabamento e 19 quedas de árvores na região metropolitana e na Grande São Paulo.

