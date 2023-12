Frente fria deve provocar temporais e granizo no Rio Grande do Sul nesta quarta; veja a previsão

Uma nova frente fria está avançando pelo país e trazendo chuvas para diversas regiões nesta quarta-feira, 12. Após alguns dias de trégua, a chuva volta a se espalhar pela maior parte do Rio Grande do Sul devido à chegada da frente fria. As cidades de fronteira com o Uruguai podem enfrentar temporais, com a possibilidade de ventos fortes, raios e granizo. Além disso, são esperados volumes entre 40 e 100 mm em cidades da fronteira oeste. Ainda no Sul, Santa Catarina e Paraná terão tempo firme e muito quente. No Sudeste, especificamente em São Paulo, pontos do Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e litoral do Rio de Janeiro, o tempo firme deve predominar. Isso se deve ao avanço de uma massa de ar seco e à condição de pré-frontal, que faz com que as temperaturas subam bastante. Por outro lado, ainda há resquícios da frente fria anterior, o que resulta em chuvas no Espírito Santo, na serra do Rio de Janeiro e em boa parte de Minas Gerais. No norte do Estado mineiro, são esperados volumes elevados e a possibilidade de temporais com ventos, raios e eventual queda de granizo. A combinação entre calor e umidade gerada pelo avanço da frente fria pelo Centro-Sul e instabilidades no interior do continente resultará em pancadas de chuva em boa parte do Centro-Oeste. O sudoeste de Mato Grosso pode ter um volume de chuva mais elevado, mas de forma pontual. Já no sul e leste de Mato Grosso do Sul, o tempo ficará firme e muito quente. Na maior parte do Nordeste, o tempo ficará firme, apesar da variação de nebulosidade causada pelas instabilidades em altos níveis da atmosfera. Apenas no oeste do Maranhão, sudoeste e sul da Bahia são esperadas chuvas rápidas e isoladas, sem volumes elevados por enquanto. Praticamente toda o Norte terá pancadas de chuva, com exceção do leste do Tocantins. A faixa que vai desde o Acre até o oeste do Pará pode registrar volumes elevados, mas sem grandes transtornos previstos.

