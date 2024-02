Fuga em Mossoró causa primeira ofensiva da oposição contra Lewandowski

Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

1 de 1 Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça e Segurança Pública – Foto: Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophotoA fuga de dois integrantes do Comando Vermelho do presídio federal de Mossoró (RN) foi o pretexto que a oposição precisava para iniciar a primeira ofensiva contra Ricardo Lewandowski, que tomou posse no Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia 1º deste mês.

Dois requerimentos de informação e um pedido de convocação foram apresentados por deputados bolsonaristas para Lewandowski esclarecer quais foram as circunstâncias que permitiram a primeira fuga de presídios federais na história.

Como administra crises envolvendo a segurança pública, o Ministério da Justiça tornou-se o alvo preferido da oposição. Flávio Dino, antecessor de Lewandowski na pasta, compareceu diversas vezes à Câmara para ser interpelado por bolsonaristas. Em certo momento, Dino decidiu desobedecer ordens de convocação devido à insistência da oposição em chamá-lo para debater os mesmos temas.

Havia uma preocupação do governo Lula em blindar o início da gestão de Lewandowski da ação de parlamentares da Comissão de Segurança Pública, dominada por bolsonaristas em 2023. A composição do colegiado para este ano legislativo não está definida.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Guilherme Amado e receber notificações em tempo real?